Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители ошибочно считают, что современные автомобили не нуждаются в обкатке. Но на деле первые 1-5 тысяч километров — это решающий этап "вживания" двигателя, коробки передач и всей электроники. И именно в это время можно или продлить жизнь машине, или пустить её ресурс на самотёк.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Что не стоит делать в первые 1000-2000 км

Не крутить мотор выше 3000 оборотов. Несмотря на заводскую обкатку, детали ДВС окончательно притираются только на ходу.

Избегать агрессивного разгона и торможения. Плавность — главное правило в этот период.

Не перегружать салон и багажник. Чем меньше нагрузки на подвеску и трансмиссию — тем лучше.

Не буксировать прицепы и не возить "полный автобус" пассажиров.

Трансмиссия тоже требует нежности

Автоматическую коробку передач нельзя сразу "пихать" в спортивный режим, запускать с холодного и заставлять переключаться на повышенных оборотах. Важно прогревать трансмиссию и избегать торможения двигателем.

Какое топливо лить — и почему это важно

В период обкатки рекомендуется использовать бензин с повышенным октановым числом и желательно с присадками. Пример — АИ-95 Eco. Это уменьшит отложения в камере сгорания и облегчит работу двигателя.

Обязательное ТО после обкатки

На пробеге 3-5 тысяч км необходимо провести "нулевое ТО":

заменить масло и фильтр,

проверить тормоза, коробку, электронику,

провести диагностику на возможные скрытые дефекты.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

