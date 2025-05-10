Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю

Многие водители ошибочно считают, что современные автомобили не нуждаются в обкатке. Но на деле первые 1-5 тысяч километров — это решающий этап "вживания" двигателя, коробки передач и всей электроники. И именно в это время можно или продлить жизнь машине, или пустить её ресурс на самотёк.
Не крутить мотор выше 3000 оборотов. Несмотря на заводскую обкатку, детали ДВС окончательно притираются только на ходу.
Избегать агрессивного разгона и торможения. Плавность — главное правило в этот период.
Не перегружать салон и багажник. Чем меньше нагрузки на подвеску и трансмиссию — тем лучше.
Не буксировать прицепы и не возить "полный автобус" пассажиров.
Автоматическую коробку передач нельзя сразу "пихать" в спортивный режим, запускать с холодного и заставлять переключаться на повышенных оборотах. Важно прогревать трансмиссию и избегать торможения двигателем.
В период обкатки рекомендуется использовать бензин с повышенным октановым числом и желательно с присадками. Пример — АИ-95 Eco. Это уменьшит отложения в камере сгорания и облегчит работу двигателя.
На пробеге 3-5 тысяч км необходимо провести "нулевое ТО":
заменить масло и фильтр,
проверить тормоза, коробку, электронику,
провести диагностику на возможные скрытые дефекты.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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