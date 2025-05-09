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За 400 тысяч рублей — не ведро: машины, которые удивляют надёжностью и ценой

2:07
Авто

Несмотря на общее подорожание автомобилей, на российском вторичном рынке всё ещё можно найти достойные варианты в пределах 400 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что такие предложения не исчезли — просто стали требовать большего внимания и быстрой реакции.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Лидеры бюджетного сегмента

  • Renault Logan (2012-2016). Бессменный фаворит среди недорогих авто. Средняя цена — 399 тыс. руб. Прост в обслуживании, ремонтопригоден, доступен по запчастям.
  • Ford Fusion (2005-2012). Надёжный городской вариант с "внедорожным" видом. Средняя цена — 375,9 тыс. руб.
  • Ford Focus (2004-2008). Популярный хэтчбек и седан в одном флаконе. Даже с возрастом сохраняет хороший спрос.
  • Lada Granta (ранние версии). Один из самых молодых вариантов в списке. Дешевый ремонт, доступные детали, живой рынок.
  • Peugeot 308 (2007-2011). Компактный француз с интересным дизайном и комфортом выше среднего. Есть предложения около 380 тыс. руб.

Альтернативы, о которых забывать не стоит

  • Chevrolet Lacetti (2004-2013) — простой, надёжный, с дешёвыми комплектующими.
  • Renault Logan (2009-2015) — ещё более доступный, чем модель 2012+, можно найти за 350 тыс.
  • Opel Corsa (2006-2010) — качественная сборка и компактный размер. Средняя цена — 338 тыс.
  • Renault Logan (2004-2009) — "первый Логан" по цене от 300 тысяч.
  • Skoda Octavia I — легенда вторички. Простой, но надёжный вариант — если повезёт найти живой экземпляр.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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