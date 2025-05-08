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Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон

1:37
Авто

Палящее солнце, пыль с трассы, мошкара и дорожные реагенты — всё это летом превращает даже блестящую машину в выцветший металлолом. Чтобы сохранить внешний вид и не превратить поездку в пыльное мучение, стоит заранее вооружиться правильной автохимией.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

Чем спасать кузов: шампуни, полироли, консерванты

Автошампунь — это базовая гигиена. Он смывает грязь и пыль, не повреждая покрытие. Полироль возвращает блеск и заполняет микротрещины. А консерванты создают защитную плёнку, которая отражает ультрафиолет и отталкивает грязь. Всё это делает машину не просто красивее, а долговечнее.

Уход за салоном: чисто, приятно, безопасно

Для пластика и кожи есть специальные очистители — они удаляют налёт, восстанавливают цвет и защищают от растрескивания. Плюс — ароматизаторы и антизапотеватели, которые не просто делают салон приятнее, но и повышают безопасность.

Стёкла и фары: без насекомых и бликов

Лето — сезон лобовых в мушках. Специальные средства позволяют легко отмыть следы насекомых. Также есть составы, которые снижают блики и улучшают видимость — особенно актуально в жаркие солнечные дни.

Главное — не переборщить

Автохимия требует аккуратности: всегда читайте инструкцию, используйте перчатки и очки, а после обработки салона — проветривайте машину. Средства должны храниться подальше от детей и солнца.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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