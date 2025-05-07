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Цены вот-вот рванут: к лету за авто будут драться, машин всё меньше, а спрос растёт

1:25
Авто

После затянувшегося спада продажи новых автомобилей в России начали расти. Однако эксперты предупреждают: не стоит расслабляться. Хотя рынок вроде бы оживает, в кулуарах дилерских центров слышны разговоры о пустеющих складах и возможных скачках цен.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Скидки будут — но не для всех

Автопроизводители продолжают предлагать специальные программы — от трейд-ина до бонусов за кредит. Некоторые модели можно будет взять дешевле, если "поймать момент". Но выгоды будут выборочными и краткосрочными: массового падения цен никто не обещает.

Параллельный импорт под вопросом

С машинами, ввезёнными по "параллельной" схеме, ситуация напряжённая. Одни эксперты уверены: запасов хватит на пару месяцев, и пока всё спокойно. Другие предрекают скорый рост цен на 20-25%, связанный с пересчётом утилизационного сбора. В обоих случаях ясно одно — стабильности не ждите.

Китайские бренды притормозили

Китайские автопроизводители снизили поставки в Россию на 60% в первом квартале. Это уже ударило по дилерам: меньше машин — меньше выбор — выше спрос. В результате цены на уже поставленные авто пока держатся на уровне, но в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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