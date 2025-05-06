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Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой

1:32
Авто

Hyundai Solaris может вернуться на российский рынок уже в 2025 году, но прежней бюджетной машиной он точно не будет. Ожидается, что производство наладят не в России, а в Казахстане, откуда автомобили будут поставляться по схеме параллельного импорта. Это автоматически увеличивает ценник минимум до 2,3-2,5 млн рублей — столько сегодня просят за топовую Lada Vesta.

Solaris
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris

Локальная сборка — под вопросом

Если корейцы всё же решат вернуться с полноценной локализацией, цена может снизиться примерно на 380 тысяч рублей. В этом случае Solaris будет стоить около 2 млн рублей, но и это вряд ли устроит тех, кто помнит "бюджетника" с ценником в 1,3-1,4 млн рублей всего пару лет назад.

Kia Rio — та же история

Сценарий похож и для Kia Rio. Возвращение возможно, но ценник будет начинаться от 2 млн рублей и выше. Оба автомобиля рискуют утратить статус "доступных народных моделей" и оказаться в одной ценовой лиге с кроссоверами.

Ставка на кроссоверы

По слухам, корейцы могут начать не с седанов, а с паркетников и внедорожников — это сегодня самый востребованный сегмент. Поэтому шансы, что Solaris будет первым в списке "возвращенцев", не так высоки, как хотелось бы поклонникам модели.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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