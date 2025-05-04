Купили новую машину — а она уже гниёт? Привычка, от которой разваливается даже премиум

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1:53
Авто

Наивно думать, что новый кузов надёжно защищён от коррозии. Специалисты кузовного автосервиса предупреждают: даже свежий автомобиль может начать ржаветь уже через год, если не соблюдать простейшие правила ухода. И чаще всего виноваты сами владельцы — своими руками они создают идеальные условия для коррозии.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Подкрылки: защита, которая вредна

Многие водители первым делом ставят пластиковые подкрылки, чтобы уберечь арки от грязи и камней. Но дёшево — не значит надёжно. Подкрылки сомнительного качества или непрофессиональная установка могут стать причиной того, что в местах соприкосновения с металлом стирается заводская краска. Это — прямая дорога к очагам ржавчины. Промывайте подкрылки регулярно и следите за их состоянием.

Брызговики — ловушки для грязи

Аналогичная ситуация с пластиковыми брызговиками. Они защищают от грязи снаружи, но внутри накапливают всё то, что и провоцирует коррозию: влага, песок, реагенты. Раз в год их нужно обязательно снимать и промывать — особенно после зимы.

Заводская защита не вечна

Производители часто наносят на кузов защитную плёнку — но со временем она повреждается и отслаивается. Особенно это касается передней части машины, где ударные нагрузки выше. Металлические элементы под пластиком также нуждаются в регулярной очистке и обработке.

Саморезы — главный враг кузова

Ещё одна распространённая ошибка — использование саморезов вместо заводских клипс при ремонте обвеса. Такое крепление нарушает целостность лакокрасочного слоя и оставляет металл незащищённым. Вода и грязь сделают своё дело очень быстро.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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