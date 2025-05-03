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ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg

2:27
Авто

Автомобильные тусовки не всегда заканчиваются мирно — особенно когда на одной площадке встречаются спорткары стоимостью в миллионы евро. Именно это произошло на одной из встреч автолюбителей, где Porsche 911 GT3 врезался в ультраредкий Koenigsegg Jesko. Инцидент тут же стал вирусным в соцсетях, вызвав бурю эмоций — от сочувствия до злорадства.

Koenigsegg Jesko
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Koenigsegg Jesko

Что случилось

Согласно свидетельствам очевидцев, водитель Porsche 911 GT3 пытался маневрировать на тесной стоянке среди других эксклюзивных автомобилей, когда по неосторожности (или переоценке собственных навыков) задел заднюю часть Koenigsegg Jesko. Машины находились на парковке в рамках любительского ралли или клубной встречи.

Какие повреждения

  • Koenigsegg Jesko - повреждён задний бампер, диффузор и, предположительно, элементы карбонового корпуса.

  • Porsche 911 GT3 - повреждён передний бампер и часть капота.

Хотя визуально ущерб кажется умеренным, стоимость ремонта Koenigsegg Jesko может оказаться шестизначной: детали из углеволокна, уникальная аэродинамика и ограниченный выпуск модели делают восстановление настоящим испытанием.

Почему Jesko — не просто машина

Koenigsegg Jesko — один из самых эксклюзивных гиперкаров в мире. Его цена начинается от 2,5 миллионов долларов, а всего будет выпущено не более 125 экземпляров. Оснащён 5-литровым V8 с двойным турбонаддувом, развивающим до 1600 л. с. Jesko способен разогнаться свыше 480 км/ч.

Реакция соцсетей

Видеозапись с места происшествия быстро распространилась в интернете. Комментарии варьируются от гнева в адрес владельца Porsche до иронии: "Как разбить квартиру в Монако за 10 секунд" — шутят пользователи.

"Никогда не стоит парковаться вплотную к миллионам евро, если не уверен в точности движения", — отмечают комментаторы.

Будут ли последствия

Пока официальных заявлений от страховых компаний или владельцев не поступало. Предполагается, что ущерб будет покрыт страхованием, но учитывая статус автомобилей, не исключены юридические нюансы и разбирательства.

Уточнения

Koenigsegg Automotive AB (кратко: Koenigsegg — ˈkøːnɪɡsɛɡ) — шведская компания-производитель автомобилей спортивного класса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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