Легенда ралли возвращается на дороги: Audi Quattro ABT — 45 лет спустя

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Легенда возвращается — Audi готовит возвращение Quattro, модели, которая в своё время перевернула автомобильный спорт и задала новые стандарты для полного привода. Судя по информации из автопрессы, немецкий бренд собирается вдохнуть новую жизнь в культовую линейку, при этом адаптировав её к современным требованиям: электрификация, технологии и максимальная производительность.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Audi Quattro

Историческая справка: от ралли до иконы

Оригинальный Audi Quattro, представленный в 1980 году, стал настоящей сенсацией. Это был один из первых легковых автомобилей с постоянным полным приводом, вдохновлённый раллийными болидами группы B. Он не только стал символом инженерного прорыва, но и выиграл множество титулов в мировом раллийном первенстве.

"Quattro — это не просто технология, это философия Audi", — отмечают в компании.

Каким будет новый Quattro

Хотя официальных данных пока нет, инсайдеры сообщают, что новая модель:

будет электрифицирована - либо гибрид, либо полностью электрокар;

получит двух- или четырёхмоторную схему полного привода;

будет предлагать разгон менее чем за 4 секунды до 100 км/ч ;

может использовать элементы платформы PPE или MEB (совместно с Porsche).

В дизайне ожидаются отсылки к оригинальному силуэту Quattro: короткий капот, покатая крыша и массивные арки колёс. Ожидается и ограниченный тираж, что делает модель потенциальным объектом для коллекционеров.

Почему это важно

Возвращение Quattro — это не только жест в сторону поклонников бренда. Это стратегический ход Audi в борьбе за доминирование в сегменте премиальных спорткаров нового поколения. Quattro может стать флагманом для новой линейки Audi Performance, поднимая планку как в плане технологий, так и стиля.

Когда ждать

Премьера может состояться в 2025 году, в честь 45-летия оригинального Quattro. Audi планирует презентовать модель на одном из международных автосалонов или в формате эксклюзивного онлайн-шоу.

Уточнения

Audi Quattro (quattro в переводе с итал. — «четыре») — дорожный и раллийный автомобиль, производившийся в Германии автомобилестроительной компанией Audi.

