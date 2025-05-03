Легенда ралли возвращается на дороги: Audi Quattro ABT — 45 лет спустя

Легенда возвращается — Audi готовит возвращение Quattro, модели, которая в своё время перевернула автомобильный спорт и задала новые стандарты для полного привода. Судя по информации из автопрессы, немецкий бренд собирается вдохнуть новую жизнь в культовую линейку, при этом адаптировав её к современным требованиям: электрификация, технологии и максимальная производительность.
Оригинальный Audi Quattro, представленный в 1980 году, стал настоящей сенсацией. Это был один из первых легковых автомобилей с постоянным полным приводом, вдохновлённый раллийными болидами группы B. Он не только стал символом инженерного прорыва, но и выиграл множество титулов в мировом раллийном первенстве.
"Quattro — это не просто технология, это философия Audi", — отмечают в компании.
Хотя официальных данных пока нет, инсайдеры сообщают, что новая модель:
будет электрифицирована - либо гибрид, либо полностью электрокар;
получит двух- или четырёхмоторную схему полного привода;
будет предлагать разгон менее чем за 4 секунды до 100 км/ч;
может использовать элементы платформы PPE или MEB (совместно с Porsche).
В дизайне ожидаются отсылки к оригинальному силуэту Quattro: короткий капот, покатая крыша и массивные арки колёс. Ожидается и ограниченный тираж, что делает модель потенциальным объектом для коллекционеров.
Возвращение Quattro — это не только жест в сторону поклонников бренда. Это стратегический ход Audi в борьбе за доминирование в сегменте премиальных спорткаров нового поколения. Quattro может стать флагманом для новой линейки Audi Performance, поднимая планку как в плане технологий, так и стиля.
Премьера может состояться в 2025 году, в честь 45-летия оригинального Quattro. Audi планирует презентовать модель на одном из международных автосалонов или в формате эксклюзивного онлайн-шоу.
Audi Quattro (quattro в переводе с итал. — «четыре») — дорожный и раллийный автомобиль, производившийся в Германии автомобилестроительной компанией Audi.
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