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GPS-трекер своими руками: надёжная защита авто за копейки

2:50
Авто

Защитить автомобиль от угона, отслеживать его перемещение или просто знать, где припаркован ваш транспорт — всё это становится возможным с помощью GPS-трекера. И хорошая новость: установить его можно самостоятельно и без существенных затрат. Ни автосервис, ни профессиональные системы за сотни евро не обязательны.

Автомобильная навигационная система
Фото: commons.wikimedia.org by {{{1}}}, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобильная навигационная система

Что такое GPS-трекер и как он работает

GPS-трекер — это небольшое устройство, которое получает координаты через спутник и передаёт их в реальном времени через SIM-карту или Wi-Fi. Многие современные модели позволяют отслеживать авто прямо со смартфона.

"Современный GPS-трекер — это как Find My iPhone, только для машины", — говорят опытные пользователи.

Какие бывают трекеры

1. С автономным питанием:
Работают от встроенного аккумулятора. Просты в установке — достаточно спрятать в салоне или багажнике.

2. С подключением к бортовой сети:
Подключаются к аккумулятору автомобиля или OBD-II разъёму. Работают постоянно и не требуют подзарядки.

Что нужно для установки

  • Сам трекер (стоимость — от 2 до 6 тысяч рублей);

  • SIM-карта с мобильным интернетом (если устройство работает через GSM);

  • Мобильное приложение или сайт производителя;

  • Крепёж (двусторонний скотч, магнит или хомуты).

Как установить самостоятельно

  1. Зарядите устройство (если оно автономное).

  2. Вставьте SIM-карту и активируйте её.

  3. Настройте трекер через SMS или приложение (зависит от модели).

  4. Разместите устройство в скрытом, но стабильном месте: под сиденьем, в багажнике, за приборной панелью.

  5. Проверьте работу через приложение — вы должны видеть местоположение автомобиля.

Какой трекер выбрать

  • Для краткосрочного использования подойдёт автономный трекер с магнитом.

  • Для постоянного контроля — модель с OBD-II или подключением к аккумулятору.

  • Важно обращать внимание на наличие функции геозоны, push-уведомлений и записи маршрута.

На что обратить внимание

  • Надёжность сети: проверьте, работает ли выбранный GSM-оператор в вашем регионе.

  • Защита от влаги и пыли: особенно если планируете установку в моторном отсеке или под днищем.

  • Поддержка приложения на вашем телефоне.

Для личного использования федеральные законы не запрещают GPS-трекеры напрямую. Однако они подчеркивают право на неприкосновенность частной жизни. Вы можете отслеживать свое транспортное средство, но отслеживание чужого автомобиля без разрешения переходит черту.

Уточнения

GPS-трекер (также GPS-контроллер) — устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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