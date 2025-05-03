Самый дорогой Rolls-Royce в полиции ОАЭ: как живут стражи закона в Дубае

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Полиция Дубая снова удивляет мир: в их автопарк поступил тюнингованный Rolls-Royce Cullinan. Самый роскошный внедорожник в мире теперь патрулирует улицы одного из самых футуристичных городов планеты — и делает это в характерных бело-зелёных цветах полиции ОАЭ.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rolls-Royce Cullinan

Роскошь на страже закона

Rolls-Royce Cullinan — это, без преувеличения, вершина люксового SUV-сегмента. В его базовой комплектации:

6.75-литровый двигатель V12;

разгон до 100 км/ч за 5 секунд;

интерьер из натуральной кожи, дерева и алюминия;

комфорт, которому могут позавидовать даже премиальные лимузины.

Но дубайская полиция пошла ещё дальше — внедорожник подвергся визуальному и техническому тюнингу: эксклюзивные обвесы, спецсигналы, аэрографика и, вероятно, адаптация под местные условия (охлаждение, спецсвязь и т. п.).

"Это не просто средство передвижения. Это символ статуса, безопасности и престижа", — прокомментировал представитель пресс-службы полиции Дубая.

Почему полиция ОАЭ выбирает суперкаров

Дубай давно известен своим экстравагантным автопарком правоохранительных органов. В их распоряжении уже есть:

Bugatti Veyron,

Lamborghini Aventador,

Ferrari FF,

Bentley Continental GT,

и даже Aston Martin One-77.

Эти машины служат не только практическим целям (например, в патрулировании туристических зон), но и являются частью имиджа мегаполиса, где всё - на грани фантастики.

Для чего используются такие машины

Патрулирование набережных и районов с туристическим трафиком;

Появления на международных выставках и мероприятиях;

Социальные кампании по безопасности;

Имиджевые фотосессии и видеоролики.

Эффект — как всегда, максимальный

Каждый раз, когда полиция Дубая показывает новый автомобиль, это становится поводом для обсуждений по всему миру. Новый Cullinan — не исключение. Он снова подчёркивает философию Эмиратов: закон должен быть не только эффективным, но и впечатляющим.

Уточнения

Rolls-Royce Cullinan (рус. Каллинэн, рус. Каллинан) — кроссовер от компании Rolls-Royce, официально представленный в 2018 году.

