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Самый дорогой Rolls-Royce в полиции ОАЭ: как живут стражи закона в Дубае

2:18
Авто

Полиция Дубая снова удивляет мир: в их автопарк поступил тюнингованный Rolls-Royce Cullinan. Самый роскошный внедорожник в мире теперь патрулирует улицы одного из самых футуристичных городов планеты — и делает это в характерных бело-зелёных цветах полиции ОАЭ.

Rolls-Royce Cullinan
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rolls-Royce Cullinan

Роскошь на страже закона

Rolls-Royce Cullinan — это, без преувеличения, вершина люксового SUV-сегмента. В его базовой комплектации:

  • 6.75-литровый двигатель V12;

  • разгон до 100 км/ч за 5 секунд;

  • интерьер из натуральной кожи, дерева и алюминия;

  • комфорт, которому могут позавидовать даже премиальные лимузины.

Но дубайская полиция пошла ещё дальше — внедорожник подвергся визуальному и техническому тюнингу: эксклюзивные обвесы, спецсигналы, аэрографика и, вероятно, адаптация под местные условия (охлаждение, спецсвязь и т. п.).

"Это не просто средство передвижения. Это символ статуса, безопасности и престижа", — прокомментировал представитель пресс-службы полиции Дубая.

Почему полиция ОАЭ выбирает суперкаров

Дубай давно известен своим экстравагантным автопарком правоохранительных органов. В их распоряжении уже есть:

  • Bugatti Veyron,

  • Lamborghini Aventador,

  • Ferrari FF,

  • Bentley Continental GT,

  • и даже Aston Martin One-77.

Эти машины служат не только практическим целям (например, в патрулировании туристических зон), но и являются частью имиджа мегаполиса, где всё - на грани фантастики.

Для чего используются такие машины

  • Патрулирование набережных и районов с туристическим трафиком;

  • Появления на международных выставках и мероприятиях;

  • Социальные кампании по безопасности;

  • Имиджевые фотосессии и видеоролики.

Эффект — как всегда, максимальный

Каждый раз, когда полиция Дубая показывает новый автомобиль, это становится поводом для обсуждений по всему миру. Новый Cullinan — не исключение. Он снова подчёркивает философию Эмиратов: закон должен быть не только эффективным, но и впечатляющим.

Уточнения

Rolls-Royce Cullinan (рус. Каллинэн, рус. Каллинан) — кроссовер от компании Rolls-Royce, официально представленный в 2018 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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