Самый дорогой Rolls-Royce в полиции ОАЭ: как живут стражи закона в Дубае

Полиция Дубая снова удивляет мир: в их автопарк поступил тюнингованный Rolls-Royce Cullinan. Самый роскошный внедорожник в мире теперь патрулирует улицы одного из самых футуристичных городов планеты — и делает это в характерных бело-зелёных цветах полиции ОАЭ.
Rolls-Royce Cullinan — это, без преувеличения, вершина люксового SUV-сегмента. В его базовой комплектации:
6.75-литровый двигатель V12;
разгон до 100 км/ч за 5 секунд;
интерьер из натуральной кожи, дерева и алюминия;
комфорт, которому могут позавидовать даже премиальные лимузины.
Но дубайская полиция пошла ещё дальше — внедорожник подвергся визуальному и техническому тюнингу: эксклюзивные обвесы, спецсигналы, аэрографика и, вероятно, адаптация под местные условия (охлаждение, спецсвязь и т. п.).
"Это не просто средство передвижения. Это символ статуса, безопасности и престижа", — прокомментировал представитель пресс-службы полиции Дубая.
Дубай давно известен своим экстравагантным автопарком правоохранительных органов. В их распоряжении уже есть:
Bugatti Veyron,
Lamborghini Aventador,
Ferrari FF,
Bentley Continental GT,
и даже Aston Martin One-77.
Эти машины служат не только практическим целям (например, в патрулировании туристических зон), но и являются частью имиджа мегаполиса, где всё - на грани фантастики.
Патрулирование набережных и районов с туристическим трафиком;
Появления на международных выставках и мероприятиях;
Социальные кампании по безопасности;
Имиджевые фотосессии и видеоролики.
Каждый раз, когда полиция Дубая показывает новый автомобиль, это становится поводом для обсуждений по всему миру. Новый Cullinan — не исключение. Он снова подчёркивает философию Эмиратов: закон должен быть не только эффективным, но и впечатляющим.
Rolls-Royce Cullinan (рус. Каллинэн, рус. Каллинан) — кроссовер от компании Rolls-Royce, официально представленный в 2018 году.
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