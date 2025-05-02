Забудьте про долгую зарядку: китайский кроссовер готов ехать через 10 минут

Новый электромобиль из Китая ворвался на рынок с настоящим шумом. Это не просто эффектный внедорожник — это машина, которая обещает будущее здесь и сейчас: 362 кВт мощности, ультрабыстрая зарядка и "безумная" автономность всего за 10 минут подключения к розетке. Китай делает серьёзную заявку на лидерство в сфере электромобилей.
Главная звезда модели — её технология сверхбыстрой зарядки. Буквально за 10 минут на зарядной станции этот SUV набирает запас хода, который оставляет далеко позади многие именитые модели.
Секрет кроется в инновационной архитектуре с высоким напряжением, которая позволяет быстро и безопасно передавать энергию без перегрева и снижения ресурса батареи.
"Это настоящая революция для тех, кто устал тратить часы на зарядку. Теперь — кофе и обратно в путь", — отмечают разработчики.
Электромотор мощностью 362 кВт (около 492 л. с.) обеспечивает потрясающую динамику. Резкий отклик, стремительное ускорение и уверенное поведение на трассе ставят новый SUV в один ряд с традиционными спорт-SUV.
"Китайцы больше не играют в догонялки — они ставят новые стандарты", — пишут автоэксперты.
Согласно данным портала Interesting Engineering, всего за 10 минут заряда модель способна проехать сотни километров. Это избавляет водителей от так называемой "анксие́ты дальности" — страха остаться с разряженным аккумулятором вдали от зарядной станции.
Такой подход делает электромобили более привлекательными для массового потребителя и, главное, — пригодными для дальних поездок.
Проект разрабатывался с учётом реальных проблем пользователей. Главная из них — психологический дискомфорт от зависимости от розетки. Новый внедорожник решает этот вопрос двумя способами: максимально быстрым зарядом и серьёзной автономностью.
Теперь электромобили — это не только для тех, кто живёт рядом с зарядной станцией, но и для обычных водителей, которые просто не хотят думать об уровне батареи каждые 30 минут.
С этим выпуском Китай фактически поднимает планку для всей индустрии. Традиционные автогиганты вынуждены будут срочно адаптироваться — иначе останутся позади. Эта модель из Поднебесной не просто конкурент Tesla и Hyundai — она угрожает переопределить рынок.
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