Забудьте про долгую зарядку: китайский кроссовер готов ехать через 10 минут

2:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый электромобиль из Китая ворвался на рынок с настоящим шумом. Это не просто эффектный внедорожник — это машина, которая обещает будущее здесь и сейчас: 362 кВт мощности, ультрабыстрая зарядка и "безумная" автономность всего за 10 минут подключения к розетке. Китай делает серьёзную заявку на лидерство в сфере электромобилей.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Зарядка за 10 минут? Это не фантастика

Главная звезда модели — её технология сверхбыстрой зарядки. Буквально за 10 минут на зарядной станции этот SUV набирает запас хода, который оставляет далеко позади многие именитые модели.

Секрет кроется в инновационной архитектуре с высоким напряжением, которая позволяет быстро и безопасно передавать энергию без перегрева и снижения ресурса батареи.

"Это настоящая революция для тех, кто устал тратить часы на зарядку. Теперь — кофе и обратно в путь", — отмечают разработчики.

Мощность, достойная спортивных машин

Электромотор мощностью 362 кВт (около 492 л. с.) обеспечивает потрясающую динамику. Резкий отклик, стремительное ускорение и уверенное поведение на трассе ставят новый SUV в один ряд с традиционными спорт-SUV.

"Китайцы больше не играют в догонялки — они ставят новые стандарты", — пишут автоэксперты.

Высокая автономность — ключевой козырь

Согласно данным портала Interesting Engineering, всего за 10 минут заряда модель способна проехать сотни километров. Это избавляет водителей от так называемой "анксие́ты дальности" — страха остаться с разряженным аккумулятором вдали от зарядной станции.

Такой подход делает электромобили более привлекательными для массового потребителя и, главное, — пригодными для дальних поездок.

Этот SUV был создан, чтобы решить настоящую боль

Проект разрабатывался с учётом реальных проблем пользователей. Главная из них — психологический дискомфорт от зависимости от розетки. Новый внедорожник решает этот вопрос двумя способами: максимально быстрым зарядом и серьёзной автономностью.

Теперь электромобили — это не только для тех, кто живёт рядом с зарядной станцией, но и для обычных водителей, которые просто не хотят думать об уровне батареи каждые 30 минут.

Новый стандарт для глобального авторынка

С этим выпуском Китай фактически поднимает планку для всей индустрии. Традиционные автогиганты вынуждены будут срочно адаптироваться — иначе останутся позади. Эта модель из Поднебесной не просто конкурент Tesla и Hyundai — она угрожает переопределить рынок.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

