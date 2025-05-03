Крышка расширительного бачка — мелочь, за которую можно отдать десятки тысяч

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На первый взгляд, крышка расширительного бачка выглядит как простая пластиковая мелочь. Но если она перестаёт выполнять свою задачу — проблемы могут начаться серьёзные, вплоть до перегрева двигателя и дорогостоящего ремонта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Что делает крышка на самом деле

Она не просто закрывает бачок. Внутри есть два клапана. Один выпускает лишнее давление, когда мотор нагревается. Второй впускает воздух, когда жидкость остывает и объём уменьшается. Это позволяет системе работать стабильно и не испытывать резких перепадов давления.

Что происходит, если крышка выходит из строя

Сломанный клапан — это как открытая дверь для воздуха в систему. Воздушные пробки в радиаторе, расширительном бачке или печке — не просто неудобство. Это прямая дорога к перегреву двигателя.

А если давление в системе нестабильно, антифриз начинает закипать. Со временем это может привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров — одной из самых неприятных и дорогих поломок, которую легко было бы избежать.

Как проверить крышку своими силами

Никаких сложных приборов не нужно. Главное — убедиться, что двигатель остыл. Откройте капот и посмотрите на шланги охлаждающей системы. Если они выглядят сплющенными или втянутыми — скорее всего, вакуумный клапан не работает, и крышку нужно менять.

А чтобы проверить, работает ли предохранительный клапан, заведите двигатель и дождитесь нормальной температуры. Потом аккуратно начните откручивать крышку. Если услышите лёгкое шипение — всё в порядке: клапан держит давление.



Иногда именно мелкая деталь становится причиной больших проблем. Проверить крышку — пара минут. Заменить — недорого. А вот игнорировать её неисправность — риск, который может обойтись в десятки тысяч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

