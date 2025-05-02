Удаление катализатора кажется решением, но может превратиться в головную боль

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Многие думают, что если вырезать катализатор — машина станет ехать резвее. На деле всё не так просто. Удаление этой детали может обернуться дорогим и неприятным сюрпризом, особенно если верить мифам о "свободном дыхании мотора".

Фото: Freepik by standret Автосервис

Почему катализатор не враг мотору

Чаще всего катализатор снимают не ради увеличения мощности, а потому что он забивается. Виной тому может быть некачественный бензин или большой пробег. Когда устройство теряет пропускную способность, мотор начинает "задыхаться" — появляются перебои, снижается тяга. А новый катализатор стоит немало, поэтому многие выбирают дешёвый путь — удаление.

Что ломается после удаления

Современные моторы строятся с расчётом на то, что в системе есть катализатор. Убирая его, водитель вмешивается в настроенную работу двигателя. Результат — растущий расход масла и топлива, ухудшение экологичности, и самое неприятное — ускоренный износ деталей.

Даже если поставить "обманку" или перепрошить блок управления, полностью избежать последствий не получится. Особенно страдают те, кто ездит на машинах с азиатскими моторами — там катализатор расположен близко к выпускному коллектору. При разрушении керамики её частицы попадают обратно в двигатель, как абразив, стирая цилиндры и поршни.

Сначала было плохо, потом стало хуже

Когда катализатор ещё забит, мотор как бы сам себя ограничивает. Это снижает давление газов и минимизирует вред от абразива. Но после удаления всё меняется — давление растёт, и абразив действует в полную силу. Итог — ускоренный износ, растущая утечка масла и ухудшение работы всей системы.

Удалить катализатор можно. Но перед этим стоит подумать, чем вы готовы пожертвовать: стабильной работой двигателя, его ресурсом или своими деньгами на капремонт через пару лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

