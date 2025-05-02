Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дело житейское: Шаляпин отказался комментировать развод Галустяна
Катя Лель раскрыла, что считает неприемлемым в мужчинах: девушки, бегите от таких!
Ошибка, из-за которой питомец игнорирует все игрушки
Омолаживающая стрижка, которую вы уже видели — но не распознали
Шкаф-купе или распашной? Один съедает глубину, другой — пространство перед собой
Всего 2 часа от Парижа: Фонтенбло — ваш глоток свежего воздуха — 20 000 гектаров приключений ждут вас!
Изменение климата превратит рис в ядовитый продукт — и никто не готов к этому
Блейк Лайвли о битве за безопасность женщин: я стала голосом тех, кто молчит
Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%

Красивые, но капризные: топ-5 привлекательных, но коварных автомобилей

2:48
Авто

Не всё то золото, что блестит — особенно в автосалоне. Бывают машины, которые с первого взгляда завораживают дизайном, приковывают взгляды на дороге и обещают удовольствие от вождения. Но спустя несколько месяцев владения реальность оказывается далека от рекламных обещаний. Вот пять автомобилей, которые доказали: внешний вид — далеко не всё.

Alfa Romeo 156
Фото: commons.wikimedia.org by Michael1952, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Alfa Romeo 156

1. Alfa Romeo 156

Итальянская классика с агрессивной передней частью и обтекаемыми линиями. В начале 2000-х это был один из самых ярких седанов на рынке.

Но…

  • Электронные сбои.

  • Непредсказуемая работа коробки передач.

  • Проблемы с подвеской даже при низком пробеге.

"Ты не водишь Alfa, ты её приручаешь", — говорят фанаты. Правда в том, что владельцы часто становятся завсегдатаями СТО.

2. Citroën DS5

Футуристичный дизайн, дерзкий силуэт и интерьер, будто из концепт-кара. Французская мечта? Не совсем.

  • Жёсткая подвеска делает езду утомительной.

  • Эргономика странная — управление рассыпано по всей панели.

  • Надёжность электроники вызывает вопросы.

DS5 любят глазами, но жить с ним — уже история с нюансами.

3. Peugeot RCZ

Купе, которое смело конкурировало с Audi TT. И да — оно выглядело потрясающе, особенно с "двойной" крышей.

Но:

  • Турбомоторы капризны и требуют регулярного, дорогого ухода.

  • Салон скрипит спустя 40-50 тыс. км.

  • На вторичке найти обслуженный экземпляр — квест.

4. Fiat Bravo (второго поколения)

Один из самых красивых хэтчбеков своего времени. Стильно, дерзко, молодёжно.

  • Электрика часто подводит.

  • Автоматизированная коробка Dualogic — источник постоянного раздражения.

  • Моторы неплохо тянут, но требуют аккуратности в обслуживании.

5. Renault Fluence GT

Редкая находка на рынке. Спортивный седан с интересным потенциалом и харизмой.

  • Подвеска быстро изнашивается.

  • Сложности с запчастями.

  • Электроника и "мозги" двигателя — больное место.

"Вроде и Renault, а запчастей — как на Ferrari", — шутят владельцы в соцсетях.

Выбирая автомобиль, важно не только влюбиться в дизайн, но и понимать, что за ним скрывается. Эти машины могут доставить немало удовольствия глазу — но и хлопот тоже не меньше. Покупая такую модель, важно быть готовым к вложениям и особенностям эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Садоводство, цветоводство
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Дело житейское: Шаляпин отказался комментировать развод Галустяна
Катя Лель раскрыла, что считает неприемлемым в мужчинах: девушки, бегите от таких!
Ошибка, из-за которой питомец игнорирует все игрушки
Омолаживающая стрижка, которую вы уже видели — но не распознали
Шкаф-купе или распашной? Один съедает глубину, другой — пространство перед собой
Всего 2 часа от Парижа: Фонтенбло — ваш глоток свежего воздуха — 20 000 гектаров приключений ждут вас!
Изменение климата превратит рис в ядовитый продукт — и никто не готов к этому
Блейк Лайвли о битве за безопасность женщин: я стала голосом тех, кто молчит
Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%
Зеленский слил страну: на Украине раскрыли правду о договоре с Вашингтоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.