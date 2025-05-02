Красивые, но капризные: топ-5 привлекательных, но коварных автомобилей

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Не всё то золото, что блестит — особенно в автосалоне. Бывают машины, которые с первого взгляда завораживают дизайном, приковывают взгляды на дороге и обещают удовольствие от вождения. Но спустя несколько месяцев владения реальность оказывается далека от рекламных обещаний. Вот пять автомобилей, которые доказали: внешний вид — далеко не всё.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael1952, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Alfa Romeo 156

1. Alfa Romeo 156

Итальянская классика с агрессивной передней частью и обтекаемыми линиями. В начале 2000-х это был один из самых ярких седанов на рынке.

Но…

Электронные сбои.

Непредсказуемая работа коробки передач.

Проблемы с подвеской даже при низком пробеге.

"Ты не водишь Alfa, ты её приручаешь", — говорят фанаты. Правда в том, что владельцы часто становятся завсегдатаями СТО.

2. Citroën DS5

Футуристичный дизайн, дерзкий силуэт и интерьер, будто из концепт-кара. Французская мечта? Не совсем.

Жёсткая подвеска делает езду утомительной.

Эргономика странная — управление рассыпано по всей панели.

Надёжность электроники вызывает вопросы.

DS5 любят глазами, но жить с ним — уже история с нюансами.

3. Peugeot RCZ

Купе, которое смело конкурировало с Audi TT. И да — оно выглядело потрясающе, особенно с "двойной" крышей.

Но:

Турбомоторы капризны и требуют регулярного, дорогого ухода.

Салон скрипит спустя 40-50 тыс. км.

На вторичке найти обслуженный экземпляр — квест.

4. Fiat Bravo (второго поколения)

Один из самых красивых хэтчбеков своего времени. Стильно, дерзко, молодёжно.

Электрика часто подводит.

Автоматизированная коробка Dualogic — источник постоянного раздражения.

Моторы неплохо тянут, но требуют аккуратности в обслуживании.

5. Renault Fluence GT

Редкая находка на рынке. Спортивный седан с интересным потенциалом и харизмой.

Подвеска быстро изнашивается.

Сложности с запчастями.

Электроника и "мозги" двигателя — больное место.

"Вроде и Renault, а запчастей — как на Ferrari", — шутят владельцы в соцсетях.

Выбирая автомобиль, важно не только влюбиться в дизайн, но и понимать, что за ним скрывается. Эти машины могут доставить немало удовольствия глазу — но и хлопот тоже не меньше. Покупая такую модель, важно быть готовым к вложениям и особенностям эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

