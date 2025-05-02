Жесты на дороге: от благодарности до тревожного звоночка

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Бывает, кто-то на дороге машет рукой, моргает фарами или делает странный жест - и сразу кажется, что это грубость или насмешка. На деле же за такими действиями часто скрывается совсем другое: предупреждение, благодарность или попытка помочь.

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Привет, извини, спасибо — всё через жест

Самый понятный и универсальный жест - поднятая открытая ладонь. Её показывают в знак извинения или благодарности. Особенно часто такое можно увидеть в пробках, при перестроениях или если кто-то кого-то пропустил. Бывает, её дополняют включением аварийки — тоже способ выразить "спасибо".

Дальний свет — язык фар

Если вам моргнули дальним светом - это может значить многое. Предупреждение о полицейской машине впереди, просьба уступить полосу или вежливый сигнал: "Проезжай, я подожду". Всё зависит от контекста. Но почти всегда это дружелюбный жест.

Не нервничает — предупреждает

Если водитель впереди вдруг резко начинает жать на тормоз без причины — не спешите думать, что он не в себе. Чаще всего это сигнал: "Ты едешь слишком близко, держи дистанцию". Такой способ напомнить о безопасности.

Аплодисменты на светофоре

Если рядом на светофоре кто-то вдруг начинает хлопать в ладоши - это не сарказм. Так часто сигнализируют, что у вас что-то не в порядке: например, открыт багажник. Стоит остановиться и проверить.

Круг рукой — прокол

Если кто-то рисует в воздухе круг и указывает вниз - это почти всегда про колесо. Вероятно, оно проколото или спущено. Иногда такой жест спасает от беды — ведь не всегда сам замечаешь, что машина "падает" на бок.

Фига — не обида, а сигнал

Этот жест не всегда грубость. На дороге "фига" может быть тревожным знаком: у вас, возможно, грыжа на колесе или в сдвоенных шинах грузовика застрял камень. Последствия таких мелочей могут быть серьёзными — лучше не игнорировать. Иногда обычный жест - это забота, которая выражена без слов. Чем лучше мы понимаем эти знаки, тем безопаснее становится дорога.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

