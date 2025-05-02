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Не спешите платить больше за АИ-95 — есть скрытые факты, которые меняют выбор

Авто

Цены на бензин в России продолжают ползти вверх, и всё больше водителей задумываются, как заправляться с умом. Хотя во многих инструкциях разрешается использовать АИ-92, владельцы машин чаще выбирают АИ-95. Кажется, что он лучше — но так ли это?

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Разница между АИ-92 и АИ-95 не всегда принципиальна

Если у автомобиля обычный атмосферный мотор, разница между этими марками бензина практически незаметна. Современные двигатели с адаптивной системой регулировки спокойно подстраиваются под октановое число топлива. Поэтому если завод допускает АИ-92 — использовать АИ-95 необязательно, особенно если хочется немного сэкономить.

Почему АИ-95 теряет свои свойства

В бензине АИ-95 сегодня используют МТБЭ - добавку, которая должна повышать октановое число. Но она быстро испаряется, особенно если машина долго стоит. В итоге за несколько дней даже хороший бензин может стать обычным, а то и хуже. И никакой заправочной чек этого не покажет.

Турбомоторы — другой разговор

Если под капотом двигатель с турбонаддувом и высокой степенью сжатия, экономить на топливе не стоит. Даже если производитель допускает АИ-92, лучше не рисковать - ресурс мотора напрямую зависит от качества бензина. В таких случаях стоит заливать АИ-95 или даже АИ-100. Если вы не гонитесь за мощностью, ездите спокойно и у вас атмосферник — в морозные дни АИ-92 будет не только дешевле, но и практичнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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