Коробка-автомат без кредитов и паники: эти машины ещё можно урвать дёшево

Пробки, светофоры, городской ритм — всё это превращает вождение на "механике" в испытание. Хочется просто ехать. И автомат в таком случае — настоящая отдушина. Но можно ли найти такой автомобиль, не влезая в долги? Да! Главное — знать, где искать.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan Alsvin

Новые авто: автомат по заводской цене

Lada Granta (от 1 177 000 ₽)

Самая доступная новая модель с АКПП. Используются японские коробки Jatco из старых складских запасов. Машина прожорлива (до 9,9 л в городе) и не особо резва, но цена — козырь. Часть партий уже забронирована для госслужб.

Lada Vesta (от 1 587 000 ₽)

Более просторный и современный вариант. Коробка — вариатор от некоего "восточного партнёра". В среднем расход — 7,7 л, до сотни — за 12,5 сек. Модель обещает быть комфортной, но не слишком шустрой.

BAIC U5 Plus (от 1 645 000 ₽)

Китайский седан с АКПП и скромным расходом — 5,9 л. Внешне симпатичный, но с маленьким багажником и недоработанным мультимедиа. Подогревов нет, что в российской зиме минус.

Changan Alsvin (около 1 900 000 ₽)

Компакт для города с приличным набором удобств: камера, круиз, электропакет. Но материалы салона дешёвые, и комфорт условный. Расход топлива — 6,2 л, что очень экономно.

Kaiyi X3 (от 2 000 000 ₽)

Кроссовер с солидным оснащением: LED-фары, обогрев всех сидений, большой экран. Но и расход у него немаленький — почти 10 литров по городу. Зато выглядит дорого и современно.

Важно: ценник в салоне не всегда конечный. Будьте готовы к допам и навязанным опциям, если не умеете жёстко торговаться.

Подержанные авто: больше опций — меньше ценник

Renault Logan / Sandero

Надёжные, простые и комфортные. Есть климат, подогревы, в Stepway — высокий клиренс. Минусы — шумка и краска. Цены: от 250 000 до 900 000 ₽.

KIA Picanto

Идеален для города: компактный, с подогревами, климатом, круизом. Но жёсткая подвеска и маленький багажник. Цена — от 400 000 до 1 346 000 ₽.

Hyundai Solaris

Один из самых популярных. В версии Active Plus — всё, что нужно: обогрев руля, кондиционер, датчики давления. Недостатки — шум и не самое удобное сиденье. Цены варьируются от 400 000 до 1 500 000 ₽.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

