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Сел и поехал — или на эвакуаторе? Самые дешёвые внедорожники весны

3:35
Авто

Пора шашлыков, лесных дорог и спонтанных выездов на рыбалку. Но что делать, если хочется полный привод, а бюджет — как у старого велосипеда? Вот подборка реально дешёвых внедорожников, которые можно найти в объявлениях уже сегодня. Главное — быть готовым к компромиссам.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

УАЗ 3151 — $849

Брутальный, как топор. Почти без описания и с явно уставшим кузовом, но за такие деньги ждать идеала смешно. Двигатель 2.4, 1999 год, 200 000 км пробега (если это кого-то волнует). Для "угара" по бездорожью — сойдёт.

УАЗ 469 — $1400

Настоящая легенда. Версия 1979 года с мотором 2.5. Продавец обещает отличное техсостояние, две печки и комплект зимней резины. Машина использовалась для охоты и рыбалки — что уже говорит о её выносливости.

УАЗ Hunter — $2500

Свежий по сравнению с остальными — 2013 год. Двигатель 2.7, с виду бодрый, владелец уверяет, что сел и поехал. Отличный вариант для тех, кто хочет рамный внедорожник, но без тотального ремонта после покупки.

Chevrolet Niva — $1276

2013 год, пробег — 329 500 км, бывшая в ветслужбе. Цена стартовая, машина на торгах. Да, выглядит уставшей, но свои функции "полурамного" кроссовера по грязи ещё выполняет.

Нива 2131 — $1440

Удлинённая версия "Нивы", тоже с ветстанции, 2013 года. Пробег — 350 000. Для сурового бездорожья — не лучший вариант, но для дачных выездов всей семьёй — почему нет?

Нива 21213 — $2600

Собственник расписал всё: переварка кузова, капремонт, карбюратор от "семёрки", LED-фары и даже фаркоп (но без подключения). Машина 1999 года, но видно, что за ней ухаживали.

Нива 212140 — $2800

2010 год, 221 000 км, заменены ШРУСы, сцепление, амортизаторы. Есть косяки по кузову, но в целом — живой вариант для леса, рыбалки и прочих радостей.

УАЗ 3151 с буровой — $2600

А вот и экзотика: УАЗ 1987 года с установленной буровой установкой. Для бездорожья, конечно, странный вариант. Но если вы мечтали бурить скважины — идеальный стартап-мобиль.

Great Wall Hover — $3500

Китайский рамник 2011 года, 2.4 бензин, "механика". Продавец честно пишет, что пороги надо переварить и с кузовом поработать. Но электропакет и резина в комплекте.

SsangYong Kyron — $3650

Южнокорейский дизельный внедорожник 2006 года с пробегом 250 000 км. Внешне требует косметики, зато под капотом — экономичный дизель. Подходит для тех, кто хочет чуть больше комфорта.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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