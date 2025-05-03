Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый жир исчезает: один народный трюк обновит вашу духовку
Секретный спутник из СССР неожиданно сменил курс — и теперь может рухнуть на сушу
Чем кроличий навоз лучше коровьего: секрет рекордного урожая на вашем огороде
Вкуснее, чем просто макароны: запеканка с сыром, колбасой и овощами, как в детском саду
Сел и поехал — или на эвакуаторе? Самые дешёвые внедорожники весны
Эти машины неубиваемы: что пережили автомобили с пробегом в миллион километров
Новые идеи похоронены: Юрий Лоза рассказал, почему ремейки вытеснили оригинальное кино
Храп может стать первым сигналом инсульта — особенно у мужчин средних лет
Россия наелась белорусским мясом — теперь в ходу китайское

Автомобиль без сюрпризов? Всё, что нужно знать о новых Москвичах 5 и 8

2:50
Авто

Марка "Москвич" не просто вернулась — она решила всерьёз занять место на переполненном рынке. Уже выпускаются модели 3 и 6, но впереди — горячие новинки: компактный Москвич 5 и семиместный флагман Москвич 8. Чем они интересны?

москвич 6
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
москвич 6

Москвич 5: долгожданный дебют

Анонсирован ещё в 2023 году, но только сейчас приближается к реальности. Прототипы уже проходят обкатку на дорогах, а серийное производство запланировано с полным циклом: сварка, окраска — всё в Москве.

Основа — китайский JAC Sehol X6, по сути, переделка под российский бренд.

Габариты:

  • Длина: 4505 мм

  • Колёсная база: 2660 мм

  • Багажник: до 1816 л

Технически:

  • 1,5 л турбо, 150 л. с.,

  • передний привод,

  • "механика" или 6-ступенчатый "робот" с мокрыми сцеплениями.

Особенности:

  • Спорный экстерьер с "рубленой" решёткой,

  • большой экран мультимедиа,

  • простая отделка без климат-контроля,

  • нет обдува для задних пассажиров.

Минусы: только передний привод, не самая яркая внешность.

Плюсы: возможно, привлекательная цена и локальная сборка.

Москвич 8: для семьи и статуса

Флагман бренда — просторный трёхрядный кроссовер на базе JAC Sehol X8 Plus. Его уже показали дилерам, и продажи должны стартовать в мае.

Три версии комплектации: Бизнес, Техно и Премиум.

Габариты:

  • Длина: 4825 мм

  • Колёсная база: 2830 мм

  • Багажник: до 2153 л

Технически:

  • 1,5 л турбо (до 184 л. с.),

  • 7-ступенчатый "робот",

  • только передний привод,

  • задняя подвеска — торсионная балка (в отличие от многорычажки у Москвича 5).

Фишки:

  • Новый салон с цифровыми экранами,

  • аудиосистема на 12 динамиков,

  • подогрев всего и сразу — от сидений до лобового стекла,

  • заявлен ценник от 2,99 млн рублей.

Минусы: нет полного привода, упрощённая задняя подвеска.

Плюсы: семиместность, богатое оснащение, современный интерьер.

Будет ли успех

Москвич 5 — это попытка зацепить массовый сегмент, а Москвич 8 — проба в премиальной нише семейных кроссоверов. Оба базируются на китайских JAC, что накладывает ограничения, но и снижает цену. Ставка сделана на доступность, узнаваемый бренд и постепенное повышение локализации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Последние материалы
Неожиданный враг в унитазе: что накапливается под ободком и как это убрать
В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о легендарном русском солдате
Как использовать обычную манку, чтобы муравьи ушли навсегда
Автомобиль без сюрпризов? Всё, что нужно знать о новых Москвичах 5 и 8
Changan CS75 Pro — тот случай, когда и салон, и мотор, и цена радуют
Сырники, которые не стыдно подать даже свекрови — всё держится на одном забытом шаге
Сосиска в тесте, как из пекарни: всё дело в хрусте и одной вкусной детали
Где прячутся те, кто знает толк в отдыхе: это озеро в Неваде оказалось красивее всех пляжей
Препараты, меняющие вес и судьбы: ВОЗ готова одобрить лечение ожирения таблетками
С виду документ, внутри — капкан: как PDF тихо мстит за доверие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.