Автомобиль без сюрпризов? Всё, что нужно знать о новых Москвичах 5 и 8

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Марка "Москвич" не просто вернулась — она решила всерьёз занять место на переполненном рынке. Уже выпускаются модели 3 и 6, но впереди — горячие новинки: компактный Москвич 5 и семиместный флагман Москвич 8. Чем они интересны?

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ москвич 6

Москвич 5: долгожданный дебют

Анонсирован ещё в 2023 году, но только сейчас приближается к реальности. Прототипы уже проходят обкатку на дорогах, а серийное производство запланировано с полным циклом: сварка, окраска — всё в Москве.

Основа — китайский JAC Sehol X6, по сути, переделка под российский бренд.

Габариты:

Длина: 4505 мм

Колёсная база: 2660 мм

Багажник: до 1816 л

Технически:

1,5 л турбо, 150 л. с.,

передний привод,

"механика" или 6-ступенчатый "робот" с мокрыми сцеплениями.

Особенности:

Спорный экстерьер с "рубленой" решёткой,

большой экран мультимедиа,

простая отделка без климат-контроля,

нет обдува для задних пассажиров.

Минусы: только передний привод, не самая яркая внешность.

Плюсы: возможно, привлекательная цена и локальная сборка.

Москвич 8: для семьи и статуса

Флагман бренда — просторный трёхрядный кроссовер на базе JAC Sehol X8 Plus. Его уже показали дилерам, и продажи должны стартовать в мае.

Три версии комплектации: Бизнес, Техно и Премиум.

Габариты:

Длина: 4825 мм

Колёсная база: 2830 мм

Багажник: до 2153 л

Технически:

1,5 л турбо (до 184 л. с.),

7-ступенчатый "робот",

только передний привод,

задняя подвеска — торсионная балка (в отличие от многорычажки у Москвича 5).

Фишки:

Новый салон с цифровыми экранами,

аудиосистема на 12 динамиков,

подогрев всего и сразу — от сидений до лобового стекла,

заявлен ценник от 2,99 млн рублей.

Минусы: нет полного привода, упрощённая задняя подвеска.

Плюсы: семиместность, богатое оснащение, современный интерьер.

Будет ли успех

Москвич 5 — это попытка зацепить массовый сегмент, а Москвич 8 — проба в премиальной нише семейных кроссоверов. Оба базируются на китайских JAC, что накладывает ограничения, но и снижает цену. Ставка сделана на доступность, узнаваемый бренд и постепенное повышение локализации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

