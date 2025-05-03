Автомобиль без сюрпризов? Всё, что нужно знать о новых Москвичах 5 и 8

Марка "Москвич" не просто вернулась — она решила всерьёз занять место на переполненном рынке. Уже выпускаются модели 3 и 6, но впереди — горячие новинки: компактный Москвич 5 и семиместный флагман Москвич 8. Чем они интересны?
Анонсирован ещё в 2023 году, но только сейчас приближается к реальности. Прототипы уже проходят обкатку на дорогах, а серийное производство запланировано с полным циклом: сварка, окраска — всё в Москве.
Основа — китайский JAC Sehol X6, по сути, переделка под российский бренд.
Габариты:
Длина: 4505 мм
Колёсная база: 2660 мм
Багажник: до 1816 л
Технически:
1,5 л турбо, 150 л. с.,
передний привод,
"механика" или 6-ступенчатый "робот" с мокрыми сцеплениями.
Особенности:
Спорный экстерьер с "рубленой" решёткой,
большой экран мультимедиа,
простая отделка без климат-контроля,
нет обдува для задних пассажиров.
Минусы: только передний привод, не самая яркая внешность.
Плюсы: возможно, привлекательная цена и локальная сборка.
Флагман бренда — просторный трёхрядный кроссовер на базе JAC Sehol X8 Plus. Его уже показали дилерам, и продажи должны стартовать в мае.
Три версии комплектации: Бизнес, Техно и Премиум.
Габариты:
Длина: 4825 мм
Колёсная база: 2830 мм
Багажник: до 2153 л
Технически:
1,5 л турбо (до 184 л. с.),
7-ступенчатый "робот",
только передний привод,
задняя подвеска — торсионная балка (в отличие от многорычажки у Москвича 5).
Фишки:
Новый салон с цифровыми экранами,
аудиосистема на 12 динамиков,
подогрев всего и сразу — от сидений до лобового стекла,
заявлен ценник от 2,99 млн рублей.
Минусы: нет полного привода, упрощённая задняя подвеска.
Плюсы: семиместность, богатое оснащение, современный интерьер.
Москвич 5 — это попытка зацепить массовый сегмент, а Москвич 8 — проба в премиальной нише семейных кроссоверов. Оба базируются на китайских JAC, что накладывает ограничения, но и снижает цену. Ставка сделана на доступность, узнаваемый бренд и постепенное повышение локализации.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.