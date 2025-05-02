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Работа с аккумулятором без подготовки — и вы рискуете сжечь электронику

2:20
Авто

Отключить аккумулятор — вроде бы простая задача. Но одно неверное движение, и вместо планового обслуживания можно остаться с выгоревшей электрикой. А потом — длинный счёт из сервиса. Чтобы этого не случилось, важно делать всё по порядку.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему порядок действий так важен

Многие снимают аккумулятор при глубоком разряде, замене или чистке клемм. И вот тут кроется ловушка: если начать с плюсового провода, можно случайно устроить короткое замыкание. Особенно если инструментом задеть кузов машины — ведь он сам по себе часть электрической цепи.

Правильная последовательность такая: сначала минус, потом плюс. Это не формальность — а защита от короткого замыкания и повреждения электроники.

У премиум-авто — свои капризы

Современные машины с кучей электроники особенно чувствительны к отключению питания. У некоторых моделей BMW или Audi это может вызвать "тревогу" в системе защиты. Машина может решить, что её взламывают, и отключит блок управления. И восстановить его работу получится только в сервисе с фирменным оборудованием.

Даже у простых машин свои нюансы

Да, сброс настроек мультимедийной системы не страшен. Но часы, радио, климат-контроль — всё это придётся настраивать заново. А у некоторых машин могут сбиться настройки бортового компьютера или даже адаптация коробки передач.

Безопасность прежде всего

После снятия минусовой клеммы желательно изолировать её - обмотать изолентой или надеть колпачок. Это простая мера, которая убережёт от случайного контакта с металлом.

Как правильно подключать аккумулятор

Здесь всё наоборот: сначала плюс, потом минус. Аккумулятор обязательно фиксируется креплением — он не должен болтаться в движении. Затем надёжно затягиваются обе клеммы. И только после этого заводится мотор и проверяется работа всех систем. Если что-то сбилось — лучше сразу вернуть всё в порядок, чтобы потом не отвлекаться на мелочи в дороге. Правильный подход к таким мелочам — это не только про удобство, но и про безопасность. И чем современнее машина, тем важнее делать всё с умом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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