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Автомат надёжный, но не вечный: что убивает коробку передач без вашего ведома

2:35
Авто

Гидромеханическая автоматическая коробка - вещь надёжная, но даже она может выйти из строя, если к ней относиться бездумно. Часто это происходит не от злого умысла, а просто по незнанию. Однако большинство поломок можно легко избежать, если помнить о нескольких важных моментах.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Радиатор коробки — не деталь на потом

В автоматической коробке есть отдельный радиатор, который охлаждает трансмиссионную жидкость. Именно он защищает от перегрева — врага номер один для АКПП. Многие водители следят за охлаждением двигателя, но забывают про этот узел. А зря. Грязь, забившая соты радиатора, нарушает теплоотвод. В итоге масло в коробке закипает, и однажды вы остаетесь без передачи и с дорогостоящим ремонтом.

Защита двигателя может навредить

Массивная стальная защита под мотор - решение не всегда полезное. Да, она защищает от ударов снизу, но в жару и пробках превращается в крышку от кастрюли. В подкапотном пространстве скапливается тепло, и масло, включая трансмиссионное, начинает перегреваться. Особенно опасно это летом и в городском трафике.

Масло в коробке не вечное

Производители часто заявляют, что трансмиссионная жидкость залита на весь срок службы. Это миф. Реальность такова: масло нужно менять каждые 60 000 километров, а при тяжёлых условиях эксплуатации — уже через 40 000. С течением времени жидкость теряет свойства, а фильтры забиваются продуктами износа. Экономия на замене обернётся дорогим ремонтом позже.

Никакого смешивания жидкостей

Если вдруг нужно долить трансмиссионное масло - забудьте о варианте "что под рукой". У каждой коробки — своя спецификация. Смешивание несовместимых жидкостей приводит к осадку, нарушению циркуляции и ускоренному износу.

Не давите на газ с утра

Зимой или в холодную погоду особенно важно дать коробке прогреться. Даже если двигатель уже работает ровно, АКПП ещё может быть не готова к нагрузкам. Резкое ускорение в первые минуты после запуска может повредить уплотнения и вызвать утечку давления в гидроблоке. А это уже серьёзная неисправность. Автомат требует внимания. И если это внимание ему дать — он спокойно проходит сотни тысяч километров без лишних хлопот.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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