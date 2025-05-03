Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кальций без таблеток: этот дешёвый продукт работает лучше молочной диеты
Почему роза Салли Холмс – это лучший выбор для начинающих садоводов
Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети
Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить
Официант изменился в лице, увидев приборы крест-накрест — скрытое послание, о котором никто не говорит
Как гормон привязанности вызвал социальную революцию в мире лемуров
Сын Гуфа и блогера Айзы хочет стать рэпером: как мама никто не захотел
Тренер покинул Динамо: неожиданные мысли Марцела Лички о будущем и прошлом
Геологи разгадали загадку Тихого океана: подводные вулканы и плато связывает одна горячая точка

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

2:27
Авто

Рынок подержанных авто в России продолжает расти — в 2023 году он подскочил на 24%. Но вместе с ним растет и число машин, которые только с виду кажутся удачной покупкой. Особенно стоит насторожиться при виде автомобилей с роботизированными трансмиссиями и некоторыми "проверенными временем" агрегатами.

Chery Tiggo 8
Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 8

Рискованные коробки: "робот" — не лучший выбор

Сразу несколько моделей страдают от ненадёжной роботизированной трансмиссии.

Peugeot 1007 привлекает компактными размерами и сдвижными дверями, но оснащение "роботом" 2 Tronic оборачивается проблемами со сцеплением. Надёжнее — механика.

Toyota Corolla десятого поколения нередко выдает рывки при переключении — всё из-за "робота". Вариатор тоже не подарок, капризничает даже на пробеге до 60 тыс. км.

Lada Vesta с АМТ (роботизированной коробкой) может начать "дергаться" уже на 30-50 тыс. км. Часто выходит из строя сцепление, ломается актуатор.

Opel Astra H — ещё один пример. У него может гудеть даже "механика", а "робот" добавляет проблем с электроникой.

АКПП, от которых лучше держаться подальше

Peugeot 308 с мотором EP6 и коробкой AL4 — сомнительная связка. Перегрев, проблемы с ГРМ, нагар — всё это становится нормой уже к 100 тыс. км.

Renault с автоматом DP0 (он же AL4) — ещё один кандидат на список "не брать". Масляное голодание, сбои селеноидов, аварийный режим — стандартный сценарий.

Китайский автопром: не всё так просто

Chery Tiggo 11 — соблазнительный кроссовер, но его автомат от Renault и неоцинкованный кузов делают покупку рискованной.

Great Wall Hover выглядит крепким, но эргономика хромает, а кузов быстро ржавеет. Двигатель чувствителен к качеству топлива и масла.

Проверка по эндоскопу — обязательна

Kia Cerato может порадовать ценой, но печалит слабой шумоизоляцией и быстрым износом салона.

Kia Optima 2015 года тоже не без греха — встречаются задиры в цилиндрах, особенно если масло менялось нерегулярно. Перед покупкой — только с эндоскопией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Последние материалы
Кальций без таблеток: этот дешёвый продукт работает лучше молочной диеты
Почему роза Салли Холмс – это лучший выбор для начинающих садоводов
Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети
Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить
Официант изменился в лице, увидев приборы крест-накрест — скрытое послание, о котором никто не говорит
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Как гормон привязанности вызвал социальную революцию в мире лемуров
Сын Гуфа и блогера Айзы хочет стать рэпером: как мама никто не захотел
Тренер покинул Динамо: неожиданные мысли Марцела Лички о будущем и прошлом
Геологи разгадали загадку Тихого океана: подводные вулканы и плато связывает одна горячая точка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.