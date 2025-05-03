Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок подержанных авто в России продолжает расти — в 2023 году он подскочил на 24%. Но вместе с ним растет и число машин, которые только с виду кажутся удачной покупкой. Особенно стоит насторожиться при виде автомобилей с роботизированными трансмиссиями и некоторыми "проверенными временем" агрегатами.

Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 8

Рискованные коробки: "робот" — не лучший выбор

Сразу несколько моделей страдают от ненадёжной роботизированной трансмиссии.

Peugeot 1007 привлекает компактными размерами и сдвижными дверями, но оснащение "роботом" 2 Tronic оборачивается проблемами со сцеплением. Надёжнее — механика.

Toyota Corolla десятого поколения нередко выдает рывки при переключении — всё из-за "робота". Вариатор тоже не подарок, капризничает даже на пробеге до 60 тыс. км.

Lada Vesta с АМТ (роботизированной коробкой) может начать "дергаться" уже на 30-50 тыс. км. Часто выходит из строя сцепление, ломается актуатор.

Opel Astra H — ещё один пример. У него может гудеть даже "механика", а "робот" добавляет проблем с электроникой.

АКПП, от которых лучше держаться подальше

Peugeot 308 с мотором EP6 и коробкой AL4 — сомнительная связка. Перегрев, проблемы с ГРМ, нагар — всё это становится нормой уже к 100 тыс. км.

Renault с автоматом DP0 (он же AL4) — ещё один кандидат на список "не брать". Масляное голодание, сбои селеноидов, аварийный режим — стандартный сценарий.

Китайский автопром: не всё так просто

Chery Tiggo 11 — соблазнительный кроссовер, но его автомат от Renault и неоцинкованный кузов делают покупку рискованной.

Great Wall Hover выглядит крепким, но эргономика хромает, а кузов быстро ржавеет. Двигатель чувствителен к качеству топлива и масла.

Проверка по эндоскопу — обязательна

Kia Cerato может порадовать ценой, но печалит слабой шумоизоляцией и быстрым износом салона.

Kia Optima 2015 года тоже не без греха — встречаются задиры в цилиндрах, особенно если масло менялось нерегулярно. Перед покупкой — только с эндоскопией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

