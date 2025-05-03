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Не догоняй и не гадай: как не стать виновником ДТП из-за отсутствующего пункта в ПДД

2:34
Авто

Несоблюдение дистанции — одна из частых причин аварий. Но если открыть ПДД, окажется, что чёткого понятия "безопасной дистанции" там нет. Так почему это так, кто и за что всё-таки может получить штраф — разбираемся.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Что говорит ПДД о дистанции

Пункт 9.10 Правил требует от водителя соблюдать такую дистанцию до впереди идущего транспорта, чтобы в случае экстренной остановки не произошло столкновения. А вот чёткой цифры нет. Всё остаётся на усмотрение самого водителя, и именно это часто становится источником проблем.

Пункт 9.11 устанавливает требования к водителям длинномерного и тихоходного транспорта — они обязаны оставлять достаточно места, чтобы обгоняющий мог безопасно вернуться в свою полосу. Но для легковых автомобилей этот пункт не работает — особенно в условиях плотного потока.

Конкретная цифра в ПДД появляется только при наличии знака 3.16 "Ограничение минимальной дистанции". В этом случае двигаться ближе указанного на знаке расстояния запрещено.

Как понять, что дистанция безопасна

Есть два неофициальных, но рабочих способа:

  • Правило "половины скорости": расстояние до автомобиля спереди должно быть хотя бы половиной текущей скорости (в км/ч, переведённой в метры). Например, при 100 км/ч — минимум 50 метров.

  • Правило двух секунд: между вами и впереди идущей машиной должно быть не менее двух секунд движения. Это время нужно на реакцию и торможение.

Оба правила актуальны для хорошей погоды и ровной дороги. В дождь, снег или туман дистанцию нужно увеличивать минимум вдвое.

Можно ли получить штраф за "хвост"

Формально — нет, если не произошло ДТП. Но с 2016 года в ПДД добавили термин "опасное вождение", в числе прочего — и движение с нарушением дистанции. Пока эта норма остаётся без конкретных санкций.

Если же вы не удержали дистанцию и произошло столкновение, обычно применяется часть 1 статьи 12.15 КоАП. Штраф — 1500 рублей. Столько же придётся заплатить за нарушение требований знака 3.16. Но в любом случае, штраф — это мелочь по сравнению с разбитым бампером или пострадавшими.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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