Техосмотр по-новому: теперь проверят даже то, на что раньше закрывали глаза

Проходить техосмотр в 2025 году стало куда сложнее — и игнорировать его теперь точно не стоит. Новые правила, усиленные проверки и выросшие штрафы коснулись как частных водителей, так и владельцев коммерческого транспорта. Разбираемся, что изменилось и кому стоит быть особенно внимательным.
Владельцы легковых машин до 4 лет, если они не выезжают за границу и не вносили изменений в конструкцию, по-прежнему освобождены от процедуры. Но если авто старше — техосмотр обязателен. Это касается и мотоциклов. А вот коммерческий транспорт (такси, грузовики, автобусы) должен проходить ТО всегда, вне зависимости от возраста.
Также освобождены:
прицепы до 3,5 тонн,
маломощные ТС с двигателем до 50 см³,
транспорт, используемый исключительно в личных целях.
Проверку можно пройти в любом аккредитованном пункте или у лицензированного эксперта. Обязательны документы на авто и удостоверение личности. Каждый этап фиксируется на фото, а результаты отправляются в единую информационную систему. При желании можно получить бумажную диагностическую карту.
Теперь обязательна электронная фиксация всех процедур. Это практически исключает фальсификации. Стало проще проверять наличие действующего техосмотра и у частных лиц, и у компаний.
Но главное — выросли требования к состоянию авто. Под особым контролем:
тормоза,
рулевое управление,
выхлопная система,
оптика,
кузов,
ремни безопасности,
дверные замки.
С 2022 года за отсутствие техосмотра выписывали штраф на 2000 рублей. Сейчас наказание может доходить до 5000 — всё зависит от серьёзности нарушений.
Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
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