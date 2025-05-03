Техосмотр по-новому: теперь проверят даже то, на что раньше закрывали глаза

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Проходить техосмотр в 2025 году стало куда сложнее — и игнорировать его теперь точно не стоит. Новые правила, усиленные проверки и выросшие штрафы коснулись как частных водителей, так и владельцев коммерческого транспорта. Разбираемся, что изменилось и кому стоит быть особенно внимательным.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Кому техосмотр обязателен

Владельцы легковых машин до 4 лет, если они не выезжают за границу и не вносили изменений в конструкцию, по-прежнему освобождены от процедуры. Но если авто старше — техосмотр обязателен. Это касается и мотоциклов. А вот коммерческий транспорт (такси, грузовики, автобусы) должен проходить ТО всегда, вне зависимости от возраста.

Также освобождены:

прицепы до 3,5 тонн,

маломощные ТС с двигателем до 50 см³,

транспорт, используемый исключительно в личных целях.

Что происходит во время осмотра

Проверку можно пройти в любом аккредитованном пункте или у лицензированного эксперта. Обязательны документы на авто и удостоверение личности. Каждый этап фиксируется на фото, а результаты отправляются в единую информационную систему. При желании можно получить бумажную диагностическую карту.

Что ужесточили в 2025 году

Теперь обязательна электронная фиксация всех процедур. Это практически исключает фальсификации. Стало проще проверять наличие действующего техосмотра и у частных лиц, и у компаний.

Но главное — выросли требования к состоянию авто. Под особым контролем:

тормоза,

рулевое управление,

выхлопная система,

оптика,

кузов,

ремни безопасности,

дверные замки.

А что со штрафами

С 2022 года за отсутствие техосмотра выписывали штраф на 2000 рублей. Сейчас наказание может доходить до 5000 — всё зависит от серьёзности нарушений.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

