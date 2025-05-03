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Маленький пробег, большой обман: чем опасны почти новые авто на вторичке

1:55
Авто

Объявления о продаже машин младше года и с пробегом менее 10 тысяч километров выглядят как подарок судьбы. Почти салонное состояние, но с ощутимой скидкой — мечта, а не покупка. Однако в подобных ситуациях важен не блеск кузова, а причины, по которым такой "идеальный" автомобиль оказался на вторичном рынке.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Зачем продают машину через несколько месяцев после покупки

Иногда дело в личных обстоятельствах: изменился семейный статус, нужны деньги или захотелось модель классом выше. Но это редкость. Гораздо чаще срочная продажа маскирует серьёзные проблемы — как технические, так и юридические. Поэтому к "почти новым" машинам стоит относиться с максимальной осторожностью.

Что может скрываться под блестящим капотом

  • Авто после ДТП. Машину могли отремонтировать "по верхам" — блестящий бампер, но гнутый лонжерон.

  • Мошеннические схемы. В "автоподставах" авто используется в нескольких фиктивных авариях, после чего выставляется на продажу с "чистым" видом.

  • Эксплуатация в такси или каршеринге. Пробег — небольшой, но износ — огромный. Тормоза, подвеска, коробка передач могут быть на пределе.

  • Залог у банка. Машина числится в кредите, а продавец хочет избавиться от неё, пока не арестовали.

Как не стать жертвой красивого объявления

  1. Попросите оригинал ПТС. Его отсутствие — тревожный звоночек.

  2. Проверьте наличие гарантии. Машина младше трёх лет должна обслуживаться у официального дилера.

  3. Не игнорируйте экспертизу. Юридическая проверка и техническая диагностика — обязательны.

  4. Остерегайтесь подозрительно низкой цены. Это почти всегда говорит о проблемах, а не о щедрости продавца.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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