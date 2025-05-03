Этот знак путает даже опытных водителей: когда запрет поворота означает и запрет разворота

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Разворот — один из самых опасных манёвров на дороге. Ошибка в этом моменте может стоить не только денег, но и жизни. Особенно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда на перекрёстке стоит знак, запрещающий поворот налево.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Что значит знак с запретом поворота налево

Знак 3.18.2 запрещает поворот налево, но напрямую не говорит о развороте. Это вводит водителей в заблуждение: одни трактуют знак буквально, другие — с оглядкой на практику. Формально разворот и поворот — разные манёвры, и ПДД это признают. Но на деле всё не так просто.

Когда разворот всё-таки запрещён

Даже при отсутствии знака "разворот запрещён", инспектор может квалифицировать разворот в зоне действия знака 3.18.2 как опасное или неправомерное поведение, особенно если оно мешает движению или приводит к ДТП. В этом случае — штраф до 2250 рублей по статье 12.16 КоАП РФ.

Реальная ситуация: что происходит на дороге

Допустим, водитель останавливается для разворота, пропуская встречные машины. Тем временем сзади скапливаются недовольные: сигналят, подрезают, тормозят. В результате — нервная обстановка и риск аварии. Даже если формально манёвр не запрещён, лучше от него отказаться и выбрать другое место для разворота.

А если стоит знак "разворот запрещён"

Здесь всё однозначно: знак 3.19 полностью исключает возможность разворота. Нарушение — снова до 2250 рублей штрафа. Причём в случае ДТП виновником будет именно тот, кто проигнорировал знак.

Не забывайте про разметку

Иногда запрета на знаке нет, но дорожная разметка (например, сплошная линия) однозначно запрещает разворот. Поэтому перед манёвром всегда обращайте внимание на весь комплект знаков и линий — не только на один символ.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

