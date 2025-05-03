Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь

Некоторые водители замечают, что после динамичной поездки с высокими оборотами двигатель становится более отзывчивым, а машина — "живее". Это не иллюзия: мотор действительно способен самоочищаться, но только при правильных условиях. Моторист одного из профильных автосервисов рассказал, как работает этот эффект — и почему важно не увлекаться.
Когда двигатель долго работает на низких оборотах, особенно в городских условиях, в его камерах сгорания накапливаются углеродистые отложения. При езде на высоких оборотах температура внутри мотора повышается, и часть этих отложений выгорает сама. Так происходит естественное самоочищение.
Тем, кто часто ездит по трассам, проще: обгоны с ускорением позволяют регулярно "прочищать" двигатель. В городе это сделать сложнее, особенно на машинах с автоматом — коробка просто не даёт выйти в нужный диапазон. Но и здесь есть решение.
Специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю выводить двигатель на 4-5 тысяч оборотов в минуту на коротком участке. Это можно сделать:
на загородной дороге с минимальным трафиком,
в спортивном режиме, если он предусмотрен в коробке,
не более 2-3 минут подряд.
Важно: речь идёт не о резком "отжиме", а о контролируемой езде с повышенной нагрузкой.
Постоянная езда на высоких оборотах приводит к ускоренному износу двигателя и его компонентов. Поэтому такие "прочистки" стоит проводить с умом — как профилактику, а не как стиль езды.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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