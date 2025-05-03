Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полив днём — вред без пользы: почему огурцы перестают расти
Майская обрезка: секреты здоровья и цветения для вашего сада
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
Секрет пышных оладий: избегайте этой ошибки — и они будут таять во рту
Тайное намерение Казахстана? Как его выход из ОПЕК+ может отразиться на ценах на нефть

Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь

1:45
Авто

Некоторые водители замечают, что после динамичной поездки с высокими оборотами двигатель становится более отзывчивым, а машина — "живее". Это не иллюзия: мотор действительно способен самоочищаться, но только при правильных условиях. Моторист одного из профильных автосервисов рассказал, как работает этот эффект — и почему важно не увлекаться.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Высокие обороты — как профилактика

Когда двигатель долго работает на низких оборотах, особенно в городских условиях, в его камерах сгорания накапливаются углеродистые отложения. При езде на высоких оборотах температура внутри мотора повышается, и часть этих отложений выгорает сама. Так происходит естественное самоочищение.

Город мешает, трасса — помогает

Тем, кто часто ездит по трассам, проще: обгоны с ускорением позволяют регулярно "прочищать" двигатель. В городе это сделать сложнее, особенно на машинах с автоматом — коробка просто не даёт выйти в нужный диапазон. Но и здесь есть решение.

Как "прочистить" двигатель без риска

Специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю выводить двигатель на 4-5 тысяч оборотов в минуту на коротком участке. Это можно сделать:

  • на загородной дороге с минимальным трафиком,

  • в спортивном режиме, если он предусмотрен в коробке,

  • не более 2-3 минут подряд.

Важно: речь идёт не о резком "отжиме", а о контролируемой езде с повышенной нагрузкой.

Главное — без фанатизма

Постоянная езда на высоких оборотах приводит к ускоренному износу двигателя и его компонентов. Поэтому такие "прочистки" стоит проводить с умом — как профилактику, а не как стиль езды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Авто
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Последние материалы
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
Тайное намерение Казахстана? Как его выход из ОПЕК+ может отразиться на ценах на нефть
Как Париж превращает бранч в гастрономическое шоу: 7 ресторанов для гурманов
Новые данные о суперземлях: каждая звезда может иметь свою удалённую планету
Моргенштерн* отменил концерты в США: у рэпера возникли проблемы в Канаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.