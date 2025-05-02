Не тронулся с места, но уже нарушил: светофорные ошибки, которые фиксируют камеры

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Кажется, что на перекрёстке в ожидании зелёного света ничего нарушить невозможно. Но ГИБДД утверждает обратное: даже "мирно стоя" на светофоре, водитель может получить сразу несколько штрафов. Представитель ведомства рассказал порталу njcar. ru, какие ошибки становятся самыми распространёнными — и зачастую незаметными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный сигнал светофора

Первая ошибка — пересечение стоп-линии

Даже если бампер слегка выехал за линию, а колёса не пересекли её полностью — это уже нарушение. Видеокамера фиксирует точку, и штраф 800 рублей выписывается по пункту 2 статьи 12.12 КоАП РФ. Порой для штрафа достаточно сантиметров.

Вторая ловушка — остановка за переходом

Если водитель не успел вовремя остановиться, и машина замерла между стоп-линией и пешеходным переходом, то есть уже за линией, — штраф вырастает до 1000 рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Даже если стоите — штраф считается.

Третье частое нарушение — пересечение сплошной

Иногда, подъезжая к перекрёстку, водитель перестраивается через сплошную — например, чтобы встать в "удобную" полосу. Это нарушение требований дорожной разметки, которое тянет ещё на 500 рублей штрафа по ст. 12.16 КоАП РФ.

На перекрёстке главное — не ехать, а стоять правильно. Иначе даже без движения автомобиль может попасть в кадр — и в базу нарушений. Проверяйте, где остановились: линия, переход, разметка — всё имеет значение.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

