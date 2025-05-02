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Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке

2:47
Авто

На фоне стремительно растущих цен на новые автомобили бюджет в 2 миллиона рублей больше не кажется солидным. За эти деньги сложно рассчитывать на что-то серьёзное, если только не присматриваться к китайским маркам или отечественным моделям, которые по-прежнему вызывают сомнения у многих водителей. Но на вторичном рынке за эти деньги можно найти отличный вариант — надёжный, ликвидный и с реальной экономией. Руководитель дилерского центра рассказал, на какие модели стоит обратить внимание.

Toyota Corolla
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla

Volkswagen Jetta - недооценённый конкурент Octavia

Одна из тех моделей, что часто остаётся в тени, несмотря на отличную динамику, стильный дизайн и хорошее оснащение. За 2 миллиона можно найти Jetta 2018-2020 годов выпуска с небольшим пробегом и в добротной комплектации. Отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и не хочет переплачивать за "имя".

Skoda Superb - почти премиум за вменяемые деньги

Пока все смотрят на Kia Optima или Toyota Camry, Superb остаётся в стороне — зря. В этой модели больше смелости, технологий и часто — лучше комплектация. За 2 млн доступны версии 2017-2019 годов с пробегом до 100 тысяч км. Настоящий бизнес-класс по цене среднестатистического "среднячка".

Toyota Corolla - почти новая, но без переплат

За этот бюджет Camry можно взять только с приличным пробегом и устаревшим салоном. А вот свежая Corolla 2018-2019 годов — отличная альтернатива. Минимум пробега, хорошая комплектация, никаких вопросов к технической части — и при этом всё ещё Toyota.

Mitsubishi Outlander - рациональный выбор

Без лишнего блеска, но с надёжностью, которой позавидуют многие. Outlander — идеальный кроссовер для семьи и поездок на дальние расстояния. За 2 млн легко найти экземпляр 2016-2018 годов в отличном состоянии. Главное достоинство — ресурс, который служит дольше ожиданий.

Mazda 6 - дорогая, но стоит того

Может показаться, что в этот бюджет Mazda 6 не вписывается, но на вторичке всё иначе. За 2 млн можно взять "шестёрку" 2015-2016 годов в богатой комплектации и с пробегом до 120 тысяч км. Привлекательный внешний вид, качественные материалы, достойная динамика и надёжность — всё на месте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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