Всегда чистая, будто с салона: рассказываем секреты, чтобы не платить за мойку каждый день

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, что у некоторых водителей авто всегда выглядит будто только с автосалона. Но дело вовсе не в ежедневной мойке или дорогом обслуживании — всё куда проще. Владелец автомойки поделился, как поддерживать чистоту и ухоженный вид машины с минимальными затратами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Салон начинается с мелочей

Первое, что бросается в глаза — порядок внутри. Чтобы пыль не скапливалась, достаточно держать в машине влажные салфетки и регулярно ими протирать поверхности. Вместо обычных резиновых ковриков лучше использовать EVA-ковры: они дольше остаются чистыми, удерживают влагу внутри и выглядят опрятнее.

Не забывайте и про пылесос. Раз в неделю — в идеале. Даже на мойке самообслуживания можно справиться самому. Нет возможности? Автомобильный пылесос или самодельное устройство на базе компрессора вполне подойдут.

Пластик, который можно "омолодить"

Со временем пластиковые элементы салона тускнеют и покрываются царапинами. Но это не повод расстраиваться. Слегка нагрейте их строительным феном или газовой горелкой — и поверхность снова станет гладкой. После — можно отполировать или подкрасить.

Кузов: чисто — не значит дорого

Современные мойки самообслуживания позволяют поддерживать кузов в чистоте буквально за копейки. Если нет желания ездить туда часто — помогает воск. Он не только придаёт блеск, но и защищает от пыли: она просто не оседает на поверхности.

Ремонт: мелочи важны

Царапина, скол или притёртость — мелкие дефекты, которые большинство водителей игнорируют. А зря: именно они портят впечатление от машины. Если устранять повреждения сразу, авто будет выглядеть на порядок дороже и ухоженнее — без капитальных вложений.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

