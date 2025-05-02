Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голубая шлемовидка: красивое, но опасное растение для вашего сада
Скрытые комиссии остались в прошлом? Верховный суд защитил права заёмщиков по кредитным картам
Ошибка на ошибке: как не надо выбирать ковёр для дома
Бразильская тайна: место, где вода пресная, ветер вечный, а отдых бесценный
Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт
Тренер раскрыл секрет: Интер приготовил Барселоне ловушку в Лиге чемпионов
Пёс проживёт дольше: в США одобрили первую таблетку от старости для собак
Стивен Спилберг назвал фильм, который считает величайшим произведением кинематографа
Обновление, которое убивало смартфоны, теперь доступно – но есть подвох

Хочешь знать, кто был за рулём? Госномер — это почти паспорт, если знать, куда смотреть

2:58
Авто

Иногда жизненная ситуация требует найти владельца машины, зная только номерной знак. Это может быть нужно при покупке подержанного авто, поиске виновника ДТП или сборе информации после неадекватного поведения на дороге. Разберём, какими способами можно это сделать, какие из них законны — и в чём их плюсы.

автомобиль
Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автомобиль

Когда полезно знать имя владельца

  1. При покупке авто с рук — чтобы проверить, действительно ли продавец является собственником, не находится ли машина в залоге или под арестом.

  2. После ДТП, если виновник скрылся — чтобы ускорить розыск или найти очевидцев.

  3. При грубом поведении на дороге — чтобы иметь основания для жалобы.

Хотя в большинстве случаев обращаться с заявлением можно и без имени — достаточно госномера — иногда нужно действовать быстрее и собирать информацию самостоятельно.

Способ №1: Обращение в госорганы (легально, но долго)

Можно направить заявление в ГАИ, полицию или суд. При наличии законного повода, например, если вы пострадали в ДТП, есть шанс получить нужные данные. Но сроки ответа могут составлять от 30 до 60 дней. Также необходимо подтвердить свой "законный интерес" — без этого в доступе откажут.

Способ №2: Поиск через соцсети (условно легально)

Иногда достаточно распространить информацию через свою онлайн-сеть или обратиться к тематическим пабликам. Люди часто узнают авто по номеру. Минус — юридическая граница тонка: разглашение чужих данных без согласия нарушает закон о персональных данных. Поэтому действовать стоит аккуратно.

Способ №3: Частный детектив (легально при наличии лицензии)

Многие агентства занимаются поиском людей, в том числе автовладельцев. Цена начинается от 10 000 рублей. Но результат не гарантирован, а сами агентства обязаны работать строго в рамках закона.

Способ №4: Платные базы в интернете (нелегально)

В интернете есть "серые" базы с личными данными, добытыми незаконно. Эти сервисы зачастую устаревшие, могут быть фейковыми или использовать фишинг. Кроме того, обращение к ним — нарушение закона.

Способ №5: Проверка авто через официальные онлайн-сервисы (легально и полезно)

Сервисы вроде "Автокод" или "Дром" позволяют узнать об автомобиле по номеру — историю ДТП, залоги, угоны и т. д. Иногда отображаются первые буквы ФИО владельца, что может помочь, если у вас уже есть предварительные данные. Способ легален и полезен при покупке машины.

Если возникла необходимость узнать имя владельца авто — начинайте с законных методов. Это безопаснее и избавит от проблем с законом.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Силовые тренировки против возраста: вот почему они критически важны для пожилых
Новости спорта
Силовые тренировки против возраста: вот почему они критически важны для пожилых Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Хочешь знать, кто был за рулём? Госномер — это почти паспорт, если знать, куда смотреть
Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт
Тренер раскрыл секрет: Интер приготовил Барселоне ловушку в Лиге чемпионов
Пёс проживёт дольше: в США одобрили первую таблетку от старости для собак
Стивен Спилберг назвал фильм, который считает величайшим произведением кинематографа
Обновление, которое убивало смартфоны, теперь доступно – но есть подвох
Новый взгляд на макияж глаз: три идеи, которые стоит попробовать каждой
Плачут ли кошки от грусти? Ответ вас удивит — и немного расстроит
Травы для сада: лучшие сорта для вашего дачного участка
Эти кожные симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с печенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.