Хочешь знать, кто был за рулём? Госномер — это почти паспорт, если знать, куда смотреть

2:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда жизненная ситуация требует найти владельца машины, зная только номерной знак. Это может быть нужно при покупке подержанного авто, поиске виновника ДТП или сборе информации после неадекватного поведения на дороге. Разберём, какими способами можно это сделать, какие из них законны — и в чём их плюсы.

Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобиль

Когда полезно знать имя владельца

При покупке авто с рук — чтобы проверить, действительно ли продавец является собственником, не находится ли машина в залоге или под арестом. После ДТП, если виновник скрылся — чтобы ускорить розыск или найти очевидцев. При грубом поведении на дороге — чтобы иметь основания для жалобы.

Хотя в большинстве случаев обращаться с заявлением можно и без имени — достаточно госномера — иногда нужно действовать быстрее и собирать информацию самостоятельно.

Способ №1: Обращение в госорганы (легально, но долго)

Можно направить заявление в ГАИ, полицию или суд. При наличии законного повода, например, если вы пострадали в ДТП, есть шанс получить нужные данные. Но сроки ответа могут составлять от 30 до 60 дней. Также необходимо подтвердить свой "законный интерес" — без этого в доступе откажут.

Способ №2: Поиск через соцсети (условно легально)

Иногда достаточно распространить информацию через свою онлайн-сеть или обратиться к тематическим пабликам. Люди часто узнают авто по номеру. Минус — юридическая граница тонка: разглашение чужих данных без согласия нарушает закон о персональных данных. Поэтому действовать стоит аккуратно.

Способ №3: Частный детектив (легально при наличии лицензии)

Многие агентства занимаются поиском людей, в том числе автовладельцев. Цена начинается от 10 000 рублей. Но результат не гарантирован, а сами агентства обязаны работать строго в рамках закона.

Способ №4: Платные базы в интернете (нелегально)

В интернете есть "серые" базы с личными данными, добытыми незаконно. Эти сервисы зачастую устаревшие, могут быть фейковыми или использовать фишинг. Кроме того, обращение к ним — нарушение закона.

Способ №5: Проверка авто через официальные онлайн-сервисы (легально и полезно)

Сервисы вроде "Автокод" или "Дром" позволяют узнать об автомобиле по номеру — историю ДТП, залоги, угоны и т. д. Иногда отображаются первые буквы ФИО владельца, что может помочь, если у вас уже есть предварительные данные. Способ легален и полезен при покупке машины.

Если возникла необходимость узнать имя владельца авто — начинайте с законных методов. Это безопаснее и избавит от проблем с законом.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

