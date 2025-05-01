Поддельный слив данных LADA: владельцы авто рискуют стать жертвами мошенников

Сотрудники компании "АвтоВАЗ" обнаружили угрозу мошенничества, которая может затронуть десятки тысяч владельцев автомобилей Lada разных годов выпуска.
Дело в том, что на закрытом интернет-ресурсе, где обмениваются неофициальными базами данных, есть файл, который выдавали за "официальный слив" данных 32 тысяч хозяев авто LADA.
Аферисты могут использовать мессенджеры и рассылки для своих целей. Также владельцам советуют критически воспринимать звонки от неизвестных адресатов, которые могут выдавать себя за работников компании, пишет KP. RU.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
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