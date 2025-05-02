Сначала вежливо, потом по закону: что сказать ГИБДД, если права не спешат отдавать

Ситуация, когда сотрудник ГИБДД уносит документы водителя в служебный автомобиль и затягивает с их возвратом, не только неприятна, но и незаконна. Владелец юридической компании рассказал, как правильно действовать в подобных случаях.
Согласно Административному регламенту МВД, инспектор обязан выполнять все процедуры проверки в максимально короткие сроки, ориентируясь на обстоятельства. В большинстве ситуаций это не должно занимать более пяти минут. Если прошло больше времени — повод для законного недовольства уже есть.
Начинайте запись ещё до разговора. Включите камеру на смартфоне до начала общения. Это законно, и запись может пригодиться в случае спора.
Через 5 минут вежливо уточните. Задайте прямой вопрос: "Извините, на каком основании документы всё ещё у вас?"
Если говорят о "рейде" — уточняйте по закону. Напомните про ст. 28.5 КоАП РФ: если выявлено нарушение — составляется протокол. Если нет — документы обязаны вернуть.
Упомяните про ст. 12.35 КоАП РФ. Это статья о незаконном ограничении права на управление автомобилем. Фиксация этого может стать основанием для жалобы.
Предупредите о жалобе. Спокойно и корректно: "Все действия фиксируются на видео и будут направлены в прокуратуру и региональный главк МВД."
После такой формулировки инспекторы:
либо сразу возвращают документы,
либо чётко объясняют причину и называют срок возврата.
Важно говорить вежливо, спокойно, без агрессии — и при этом последовательно демонстрировать осведомлённость о своих правах.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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