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Сначала вежливо, потом по закону: что сказать ГИБДД, если права не спешат отдавать

1:56
Авто

Ситуация, когда сотрудник ГИБДД уносит документы водителя в служебный автомобиль и затягивает с их возвратом, не только неприятна, но и незаконна. Владелец юридической компании рассказал, как правильно действовать в подобных случаях.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Сколько времени могут удерживать документы

Согласно Административному регламенту МВД, инспектор обязан выполнять все процедуры проверки в максимально короткие сроки, ориентируясь на обстоятельства. В большинстве ситуаций это не должно занимать более пяти минут. Если прошло больше времени — повод для законного недовольства уже есть.

Что делать: пошаговый алгоритм

  1. Начинайте запись ещё до разговора. Включите камеру на смартфоне до начала общения. Это законно, и запись может пригодиться в случае спора.

  2. Через 5 минут вежливо уточните. Задайте прямой вопрос: "Извините, на каком основании документы всё ещё у вас?"

  3. Если говорят о "рейде" — уточняйте по закону. Напомните про ст. 28.5 КоАП РФ: если выявлено нарушение — составляется протокол. Если нет — документы обязаны вернуть.

  4. Упомяните про ст. 12.35 КоАП РФ. Это статья о незаконном ограничении права на управление автомобилем. Фиксация этого может стать основанием для жалобы.

  5. Предупредите о жалобе. Спокойно и корректно: "Все действия фиксируются на видео и будут направлены в прокуратуру и региональный главк МВД."

Что чаще всего происходит

После такой формулировки инспекторы:

  • либо сразу возвращают документы,

  • либо чётко объясняют причину и называют срок возврата.

Важно говорить вежливо, спокойно, без агрессии — и при этом последовательно демонстрировать осведомлённость о своих правах.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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