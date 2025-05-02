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Асфальт плавится, мотор закипает: что поменять до первой жары, чтобы не вызывать эвакуатор

3:06
Авто

С приходом лета автомобиль попадает в зону повышенного риска. Жара, пыль, длинные поездки — всё это сильно нагружает его узлы. Но пока водители вспоминают лишь про кондиционер и летнюю резину, в тени остаются десятки деталей, от которых может зависеть исправность всей машины. Особенно опасны на первый взгляд незаметные элементы: именно они чаще всего становятся причиной поломки на трассе.

автомобиль солнце дорога
Фото: wikipedia by Wil Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автомобиль солнце дорога

Воздушный фильтр: невидимая пробка в системе

Летом концентрация пыли на дорогах возрастает в разы, и воздушный фильтр буквально забивается мусором и насекомыми. Это вынуждает двигатель работать с перегрузкой, снижает мощность и увеличивает расход топлива. Турбированные моторы особенно чувствительны к загрязнённому воздуху — не стоит затягивать с заменой фильтра.

Салонный фильтр: воздух с "начинкой"

После зимы фильтр вентиляции превращается в сборник аллергенов, пыли и неприятных запахов. В жару система работает на максимум, и грязный фильтр не только снижает поток воздуха, но и портит атмосферу в салоне. В городских условиях его стоит менять вдвое чаще рекомендованных 15 тысяч км.

Топливный фильтр: слабое звено на подъёме

Летом засорённый топливный фильтр особенно опасен — при обгоне или в затяжной горке двигатель может "захлебнуться". Симптомы — рывки, нестабильные обороты, выросший расход. В старых авто это лечится быстро и дёшево, а вот в современных — чревато ремонтом форсунок.

Пыльники: защита, которую не видно

Резиновые элементы подвески — пыльники ШРУСов и рулевых наконечников — легко трескаются под жарким солнцем. Через микротрещины внутрь попадает пыль и песок, и уже через несколько сотен километров шарниры выходят из строя. Особое внимание — внутренним пыльникам, до которых не добраться без ямы.

Свечи зажигания: летняя капризность мотора

Летом мотору тяжело — кондиционер создаёт дополнительную нагрузку. Старая свеча с увеличенным зазором может спровоцировать детонацию и ошибки в работе ЭБУ. Особенно это критично для двигателей с изменяемыми фазами газораспределения.

Крышка расширительного бачка: незаметная причина перегрева

Мало кто проверяет её вовремя, а ведь от состояния клапана зависит давление в системе охлаждения. Ослабленная пружина — и антифриз закипает прямо в пробке. Быстрая проверка — попробовать сжать патрубки на горячем моторе: если не проминаются — система держит давление.

Летняя профилактика: вложения в мелочи окупаются

Готовить машину к лету нужно не один раз в году, а системно. Часто именно мелкие детали — фильтры, свечи, пыльники — становятся первыми жертвами жары. И их игнорирование ведёт к затратам куда большим, чем своевременная диагностика.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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