Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий

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Многие водители слышали, что административные штрафы рано или поздно аннулируются. Но касается ли это нарушений с камер и дорожных проверок? Разъяснение дал представитель ГАИ — и тут всё не так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

Что говорит закон

Согласно статье 31.9 КоАП РФ, административный штраф аннулируется через два года после вступления постановления в законную силу. Однако ключевое — не с момента фиксации, а с того дня, когда документ становится юридически действительным.

При штрафе от инспектора отсчёт идёт через 10 дней после вручения, если не было обжалования.

При штрафе с камеры — с момента получения уведомления.

Таким образом, к формальным двум годам может добавиться ещё десятидневный период.

Но если дело попадает к приставам — срок не действует

Важно: если штраф не оплачен в течение 60 дней, он может быть передан в ФССП. После этого двухлетний "срок давности" больше не работает. Судебные приставы получают право взыскивать долг любыми способами:

списывать деньги со счёта,

удерживать из зарплаты,

накладывать запрет на выезд за границу.

Как избежать неприятностей

Проверяйте штрафы регулярно — через Госуслуги, ГИБДД, Автокод или другие официальные сервисы.

Не надейтесь на "самоиспарение" долга: если штраф перешёл приставам — всё, момент упущен.

Если срок уже прошёл и взыскания не было — можно считать, что штраф "сгорел". Но только если дело не передавалось в ФССП.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

