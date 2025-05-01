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Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий

1:38
Авто

Многие водители слышали, что административные штрафы рано или поздно аннулируются. Но касается ли это нарушений с камер и дорожных проверок? Разъяснение дал представитель ГАИ — и тут всё не так просто.

Светофор и камера видеофиксации нарушений
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светофор и камера видеофиксации нарушений

Что говорит закон

Согласно статье 31.9 КоАП РФ, административный штраф аннулируется через два года после вступления постановления в законную силу. Однако ключевое — не с момента фиксации, а с того дня, когда документ становится юридически действительным.

  • При штрафе от инспектора отсчёт идёт через 10 дней после вручения, если не было обжалования.

  • При штрафе с камеры — с момента получения уведомления.

Таким образом, к формальным двум годам может добавиться ещё десятидневный период.

Но если дело попадает к приставам — срок не действует

Важно: если штраф не оплачен в течение 60 дней, он может быть передан в ФССП. После этого двухлетний "срок давности" больше не работает. Судебные приставы получают право взыскивать долг любыми способами:

  • списывать деньги со счёта,

  • удерживать из зарплаты,

  • накладывать запрет на выезд за границу.

Как избежать неприятностей

  • Проверяйте штрафы регулярно — через Госуслуги, ГИБДД, Автокод или другие официальные сервисы.

  • Не надейтесь на "самоиспарение" долга: если штраф перешёл приставам — всё, момент упущен.

  • Если срок уже прошёл и взыскания не было — можно считать, что штраф "сгорел". Но только если дело не передавалось в ФССП.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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