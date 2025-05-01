Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий

Многие водители слышали, что административные штрафы рано или поздно аннулируются. Но касается ли это нарушений с камер и дорожных проверок? Разъяснение дал представитель ГАИ — и тут всё не так просто.
Согласно статье 31.9 КоАП РФ, административный штраф аннулируется через два года после вступления постановления в законную силу. Однако ключевое — не с момента фиксации, а с того дня, когда документ становится юридически действительным.
При штрафе от инспектора отсчёт идёт через 10 дней после вручения, если не было обжалования.
При штрафе с камеры — с момента получения уведомления.
Таким образом, к формальным двум годам может добавиться ещё десятидневный период.
Важно: если штраф не оплачен в течение 60 дней, он может быть передан в ФССП. После этого двухлетний "срок давности" больше не работает. Судебные приставы получают право взыскивать долг любыми способами:
списывать деньги со счёта,
удерживать из зарплаты,
накладывать запрет на выезд за границу.
Проверяйте штрафы регулярно — через Госуслуги, ГИБДД, Автокод или другие официальные сервисы.
Не надейтесь на "самоиспарение" долга: если штраф перешёл приставам — всё, момент упущен.
Если срок уже прошёл и взыскания не было — можно считать, что штраф "сгорел". Но только если дело не передавалось в ФССП.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.