Ржавчина подкрадывается незаметно — как не упустить момент на Ниве

Хороший внедорожник не боится ни снега, ни бездорожья. Но даже LADA Niva со временем может сдаться перед самым коварным врагом — ржавчиной. Чтобы избежать этого, в "АвтоВАЗе" дали простой, но важный совет.
Официальный Telegram-канал "Поладим с LADA" напоминает: кузову нужна защита. И её стоит обновлять каждый год — антикоррозийную обработку рекомендуется проводить регулярно, не дожидаясь первых ржавых пятен.
"Мы советуем ежегодно проводить антикоррозийную обработку кузова. Ведь на его состояние могут влиять многие агрессивные факторы, которые не подконтрольны ни производителю, ни владельцу", — сообщили в компании.
Климат, влажность, реагенты на дорогах — всё это ускоряет коррозию, особенно если машина используется круглый год.
У LADA Niva Legend — катафорезный грунт. У LADA Niva Travel — частичная оцинковка. Некоторые детали кузова сделаны из двустороннего оцинкованного проката, а сварочные швы заделаны мастикой. Это хорошо, но не навсегда: дополнительная защита не повредит.
На днях в сеть попали фото обновлённой LADA Niva Travel. У машины — светодиодные фары зауженной формы, новые бамперы и 1,8-литровый мотор на 90 л. с. Когда начнётся выпуск — пока неизвестно. Но ожидается, что уже к началу следующего года она появится в продаже.
Кстати, LADA Niva Legend скоро получит новый цвет — синий металлик "Капитан". Это уже шестой оттенок в линейке.
«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.
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