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Вы не едете, но вас проверяют: когда инспектор может требовать документы вне движения

1:56
Авто

Бывает так: сидишь за рулём на парковке, двигатель выключен, никому не мешаешь — и вдруг подходит инспектор ДПС с просьбой показать документы. Что делать в такой ситуации?

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

На первый взгляд, требования инспектора кажутся странными. Ведь, согласно Правилам дорожного движения, водителем считается тот, кто управляет автомобилем. А если мотор заглушён и машина не двигается - никакого управления не происходит. Но не всё так просто. Всё зависит от обстоятельств.


Когда инспектор вправе попросить документы

Если машина припаркована с нарушением, инспектор обязан оформить протокол. Для этого нужны ваши права, документы на автомобиль и удостоверение личности. Даже если авто стоит и не заведено — это не отменяет процедуры.

Кроме того, сотрудники ГАИ могут проводить проверки по розыску угнанных машин или лиц, скрывающихся от полиции. В таких случаях требование предъявить документы тоже будет законным.

Что делать, если заподозрили алкоголь

Даже на стоянке у дома инспектор может усомниться в вашей трезвости. Но пока машина не едет, а двигатель выключен — вы формально не ведёте транспорт. Поэтому наказание за "пьяное вождение" здесь не применимо.

Однако отказываться от теста на алкоголь не стоит. Лучше согласиться, но обязательно зафиксировать в протоколе, что двигатель был заглушён, а машина — в неподвижном состоянии. Это важно, если дело дойдёт до разбирательства.

Если вы за рулём на стоянке, будьте вежливы, не спорьте с инспектором и действуйте с пониманием. Важно знать: в некоторых случаях требование документов — законно, в других — может быть оспорено. Но в любом случае спокойствие и знание своих прав — лучшие помощники в разговоре с полицией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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