Майские праздники коварны: когда водка, пиво и вино действительно покидают кровь

3:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Российское законодательство запрещает управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но всё же определённые допустимые значения существуют. Какова норма, как она измеряется и что будет, если нарушить — разбираемся подробно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Норма промилле для водителя

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ, допустимыми считаются:

До 0,16 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха,

До 0,3 г этанола на литр крови.

Это эквивалентно примерно бокалу вина, банке пива или рюмке крепкого алкоголя — при массе тела около 70 кг. Но даже такая доза может остаться в организме дольше пяти часов: скорость выведения у всех разная.

Как проверяют на трезвость

Сотрудники ГИБДД могут остановить водителя, если замечают:

неадекватное поведение,

запах алкоголя,

пустые бутылки в салоне,

невнятную речь и другие признаки опьянения.

Алкотест проводится дважды, с интервалом в 20 минут. Если водитель отказывается или не согласен с результатом, его направят на медосвидетельствование. Отказ от него также влечёт наказание.

Как быстро выводится алкоголь

Скорость выведения зависит от пола, возраста, массы тела и состояния здоровья. В среднем:

Мужчины — 0,1 промилле в час,

Женщины — 0,08 промилле в час.

Даже после небольшого количества алкоголя полностью безопасно садиться за руль — не раньше, чем через 12 часов. И это при условии, что самочувствие в норме.

Сколько выводится конкретный алкоголь

Примерные данные для человека весом около 70 кг:

Пиво 4%, 100 мл — около 30 минут

Игристое вино 11%, 100 мл — 1 час 20 минут

Вино 18%, 100 мл — 2 часа 15 минут

Настойка 24%, 100 мл — 3 часа

Ликёр 30%, 100 мл — 3 часа 45 минут

Водка 40%, 100 мл — 5 часов

Важно понимать, что эти цифры — условные, так как на скорость выведения влияют десятки факторов: от состояния печени до того, ел человек перед выпивкой или нет. Поэтому таблицы — лишь ориентир, а не гарантия безопасности.

Что может "дать в трубочку" кроме алкоголя

Алкоголь могут показать:

лекарства (корвалол, настойки, сиропы от кашля),

продукты (кефир, квас, квашеная капуста),

спреи для рта на спирту.

Особенно опасен домашний квас, где процент этанола может достигать 3%.

Наказание за пьяную езду

Впервые — штраф 30 000 рублей + лишение прав на 1,5-2 года.

Если повторно — уголовная ответственность: штраф до 500 000, лишение прав на 3 года, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.

Важно: никаких скидок на штрафы за пьяную езду.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

