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Fiat Grande Panda и C3 Aircross без дисплея — мода на минимализм возвращается

2:17
Авто

Сегодня дисплеи стали почти обязательной частью любого нового автомобиля. Они придают салону ощущение премиальности, избавляют от лишних кнопок, а заодно позволяют производителю увеличить прибыль. Один экран - и вот уже не нужны десятки деталей и проводов. Казалось бы, это выгодно всем. Но не всё так просто.

Fiat Grande Panda
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fiat Grande Panda

Не все хотят жить в цифровом мире

Есть немало водителей, которым экраны в машине ни к чему. Кто-то считает их избыточными, кто-то просто не хочет разбираться в новых технологиях. Для них автомобиль — это транспорт, а не смартфон на колёсах. Простота и понятность — вот что по-прежнему важно.

Поэтому Stellantis пошла на неожиданный шаг. В новых версиях некоторых моделей компания отказалась от дисплеев. Вместе с ними исчезли электрические задние стеклоподъёмники, легкосплавные диски, автоматический кондиционер и даже коробка-автомат. Всё - ради доступной цены и нового взгляда на нужности и избыточность.

Простота — не значит бедность

Citroën, Opel и Fiat выбрали этот путь с моделями вроде C3 Aircross, Frontera и Grande Panda. Механическая коробка, железные диски, простые поворотные ручки управления климатом, отсутствие экранов — всё это уже не кажется "бедным", если знать, зачем это сделано. Citroën пошёл дальше всех: даже пластиковых заглушек вместо дисплея не ставит, просто оставив чистую переднюю панель.

Это новый тренд

После восьми лет, когда "больше экрана" казалось универсальной формулой успеха, на рынок возвращается простота. Stellantis показывает, что можно зарабатывать и на базовых версиях, делая ставку на тех, кто устал от избыточной электроники.

Да, такие версии пока не выходят во все страны. Например, вопрос об их поставке в Грецию ещё не решён. Но сам факт их появления — важный сигнал: производители начали слушать тех, кто хочет меньше, но лучше. А вы бы выбрали такую версию? Или вам по-прежнему не хватает экранов, глянца и виртуальных кнопок?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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