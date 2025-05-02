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Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы

1:56
Авто

Кроссоверы будто выросли из-под земли: сегодня они заполонили улицы и автосалоны, вытеснив седаны и универсалы. Но за внешней универсальностью прячется ряд заблуждений, в которые продолжают верить даже опытные водители.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

Самообман №1: "Это же джип!"

Увы, но большая часть кроссоверов к полноценным внедорожникам не имеет никакого отношения. Полный привод есть далеко не у всех, а проходимость в грязи — не больше, чем у обычного хэтчбека. Чуть выше посадка, пластиковый обвес, колёса побольше — и вот уже маркетинг продал вам "жып".

По раскисшему полю при необходимости можно проехать и на переднеприводной пузотёрке.

Самообман №2: "Безопаснее, потому что выше"

Да, сидишь высоко — и обзор вроде бы лучше. Но это никак не делает машину безопаснее. По результатам краш-тестов многие кроссоверы и седаны получают одинаковые оценки. Более того, для пешеходов удар от высоколобого паркетника обычно опаснее.

Самообман №3: "Больше места"

Внутри — тот же хэтчбек, только повыше. Разница в объёме багажника с универсалом минимальна, а загружать вещи в кроссовер сложнее — выше борта. Плюс приходится жертвовать манёвренностью и комфортом.

Самообман №4: "Едет, как легковушка"

Физику не обмануть: масса, крены, аэродинамика — всё это сказывается. Комфорт приходится балансировать: либо мягко и валко, либо жёстко и "спортивно", но утомительно. Ни о каком драйве речи не идёт.

Самообман №5: "Экономично и дёшево"

Расход топлива выше, резина дороже, налоги тоже. А ещё - лишние траты на антикор, мойку и обслуживание подвески. Владение кроссовером — совсем не бюджетная история.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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