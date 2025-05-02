Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы

Кроссоверы будто выросли из-под земли: сегодня они заполонили улицы и автосалоны, вытеснив седаны и универсалы. Но за внешней универсальностью прячется ряд заблуждений, в которые продолжают верить даже опытные водители.
Увы, но большая часть кроссоверов к полноценным внедорожникам не имеет никакого отношения. Полный привод есть далеко не у всех, а проходимость в грязи — не больше, чем у обычного хэтчбека. Чуть выше посадка, пластиковый обвес, колёса побольше — и вот уже маркетинг продал вам "жып".
По раскисшему полю при необходимости можно проехать и на переднеприводной пузотёрке.
Да, сидишь высоко — и обзор вроде бы лучше. Но это никак не делает машину безопаснее. По результатам краш-тестов многие кроссоверы и седаны получают одинаковые оценки. Более того, для пешеходов удар от высоколобого паркетника обычно опаснее.
Внутри — тот же хэтчбек, только повыше. Разница в объёме багажника с универсалом минимальна, а загружать вещи в кроссовер сложнее — выше борта. Плюс приходится жертвовать манёвренностью и комфортом.
Физику не обмануть: масса, крены, аэродинамика — всё это сказывается. Комфорт приходится балансировать: либо мягко и валко, либо жёстко и "спортивно", но утомительно. Ни о каком драйве речи не идёт.
Расход топлива выше, резина дороже, налоги тоже. А ещё - лишние траты на антикор, мойку и обслуживание подвески. Владение кроссовером — совсем не бюджетная история.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
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