Секрет успеха Duster не в цене: один завод меняет правила игры

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Осенью 2024 года в Италии представили третье поколение Dacia Duster — одного из самых популярных внедорожников Европы. За его признанием скрывается не только удачное сочетание цены, дизайна и универсальности, но и слаженная работа завода в Мёвени, Румыния. Именно там, в двух часах от Бухареста, каждые 55 секунд с конвейера сходит новый Duster — автомобиль, который однажды изменил правила игры.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster

Завод, который живёт в ритме мирового успеха

С момента запуска в 2010 году по всему миру продано уже более 2,4 миллиона Duster. Только в Италии — 330 тысяч. Этот внедорожник для многих стал первым шагом в мир SUV — простым, надёжным и без лишних излишеств. Сегодня этот дух живёт на современном заводе в Мёвени, где трудятся около 7000 человек, и половина из них — женщины.

На территории площадью 288 гектаров ежедневно производят почти 1400 автомобилей. Три смены, высокая автоматизация и интеграция ранее выведенных за штат процессов (например, штамповки кузовных деталей) позволяют заводу быть максимально гибким и эффективным. Каждый день здесь перерабатывается 700 тонн стали.

Люди всё ещё играют ключевую роль

Несмотря на роботов, которые собирают кузова в темноте, чтобы экономить энергию, именно человек остаётся главным гарантом качества. Более 1800 сотрудников вручную контролируют самые точные и деликатные этапы сборки. Весь процесс охватывает 468 производственных операций. Перед отправкой каждая машина проходит испытание в водном туннеле и тест-драйв в помещении.

Интересно, что даже стальные обрезки здесь не выбрасывают — их перерабатывают в детали для других участков. Завод работает по принципу “точно в срок”: каждая деталь попадает к сборочной линии ровно в нужный момент. Самоходные тележки двигаются по цехам в идеальной синхронизации, словно оркестр.

Duster: вчера, сегодня и завтра

С момента перезапуска Dacia в 2004 году бренд не перестаёт удивлять своей простотой и продуманностью. Модели вроде Sandero, Jogger и электромобиля Spring стали синонимами надёжности и доступности. Duster же — стабильно в топе продаж среди частных клиентов по всей Европе.

Но Duster — это не просто автомобиль. Это продукт точной, слаженной и умной работы завода, который стал сердцем одной из самых ярких автомобильных историй последних лет. Надёжный, доступный и по-настоящему честный. Всё начинается в Мёвени.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

