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Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России

1:56
Авто

Российский авторынок вступил в фазу стагнации, и первыми её ощутили китайские бренды. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупреждает: часть из них может уйти из России уже в ближайшие месяцы.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Продают "в ноль", чтобы не остаться с долгами

По словам Хайцеэра, ситуация на рынке настолько напряжённая, что многие дилеры избавляются от машин, фактически работая себе в убыток. Некоторые распродают остатки по ценам, едва покрывающим издержки, чтобы освободиться от складов, арендованных в кредит. В такой обстановке даже скидки уже не помогают оживить интерес покупателей.

"Сейчас машины продают фактически в ноль или себе в убыток, только чтобы избавиться от стоков", — подчёркивает Ян Хайцеэр.

Что тормозит рынок

Высокая ключевая ставка и дорогие автокредиты делают покупку новых автомобилей недоступной для широких слоев населения. В результате спрос продолжает снижаться. Стагнация, по мнению эксперта, может продлиться ещё полгода, и всё это время цены будут постепенно снижаться — пока продавцы не исчерпают финансовые ресурсы.

Кто не выдержит

В первую очередь пострадают мелкие игроки — небольшие дилеры и салоны, специализирующиеся на китайских марках. Отсутствие устойчивого спроса и невозможность предлагать конкурентные условия делает их положение крайне нестабильным.

"Некоторым игрокам действительно придётся уйти с рынка", — резюмирует Хайцеэр.

Снижение цен не бесконечно

Хотя временное удешевление машин может порадовать потребителей, рынок всё равно ищет равновесие. Цены не могут падать вечно: рано или поздно дилерам придётся либо прекратить продажи, либо поднимать стоимость обратно, сообщает "За рулем".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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