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Honda Ridgeline HD покажет характер: чем он может удивить в 2026 году

2:19
Авто

Honda давно держится особняком в мире пикапов. Их Ridgeline — это скорее комфортный кроссовер с кузовом, чем полноценный рабочий автомобиль. Но теперь всё может измениться: компания готовит модель Ridgeline HD — и, похоже, она нацелена на тяжёлый сегмент.

Honda Ridgeline
Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Honda Ridgeline

Предполагается, что новинка появится в 2026 или 2027 году. Ridgeline HD обещает стать альтернативой привычным тяжеловесам вроде Ford F-350, Chevrolet Silverado HD и Ram HD. Такой шаг от Honda — это вызов и попытка перезапустить восприятие марки на рынке больших грузовиков.

Чтобы конкурировать на равных, новому Ridgeline придётся вырасти и внешне, и внутренне. Модель может получить массивную решётку радиатора, крепкие бамперы, расширенные арки и длинный кузов. Стиль станет более агрессивным, а посадка — ближе к внедорожной.

В салоне стоит ждать прочных, но приятных на ощупь материалов, много места и современных решений вроде цифровых экранов, удобной электроники для буксировки, системы кругового обзора и кожаной отделки в старших комплектациях.

Варианты двигателей пока не раскрыты, но ходят слухи о турбированном V6 или даже дизельном V8. Возможно, Honda удивит гибридной версией — в этой сфере у неё немало опыта. Чтобы не уступать конкурентам, мощности у новинки должно быть не меньше, чем у Ford, Ram или Chevrolet.

Ridgeline HD, скорее всего, предложат в нескольких комплектациях: от рабочей с усиленной подвеской и защитой днища до люксовой — с панорамной крышей и премиум-аудио. Будет и пакет для буксировки, и внедорожный вариант. Цветов — минимум четыре: синий, серый, красный и чёрный.

Да, Honda предстоит создать новую платформу, оснастить её мощной техникой и доказать, что её грузовик умеет тянуть и возить не хуже остальных. Но идея кажется разумной. Люди хотят надёжный, мощный, но при этом не грубый пикап. Ridgeline HD может стать именно таким вариантом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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