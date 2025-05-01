Здравствуйте, это из АВТОВАЗа: теперь так представляются не только сотрудники, но и мошенники

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Весной 2025 года в теневом сегменте интернета появился файл, который выдается за "официальный слив" данных владельцев автомобилей Lada. Как выяснилось, в нём содержатся сведения более чем о 32 тысячах автовладельцев: номера телефонов, VIN-коды, модели автомобилей, а также информация о наличии этих номеров в мессенджерах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Этот инцидент вызвал волну тревоги среди владельцев и стал поводом для срочной реакции со стороны АВТОВАЗа.

Что говорят в АВТОВАЗе

Служба безопасности автозавода провела внутреннюю проверку и опубликовала официальное заявление.

"Служба безопасности АО 'АВТОВАЗ' установила, что данные владельцев 32 тысяч Lada собраны из неизвестных источников. Внутренние системы защищены и работают в других форматах", — подчёркивают в компании.

Это означает, что непосредственного взлома серверов предприятия не было. Однако сам факт появления таких данных в даркнете говорит о высокой вероятности их использования для мошенничества.

Чем это опасно

На основе этих данных злоумышленники могут:

Представляться сотрудниками АВТОВАЗа или дилерских центров;

Предлагать "официальные" услуги или запчасти;

Сообщать о якобы срочных сервисных акциях или проблемах с автомобилем;

Попытаться получить дополнительные персональные сведения.

И хотя точные схемы будущих атак предугадать невозможно, риск весьма реален. Особенно уязвимы те, кто доверяет сообщениям в мессенджерах или отвечает на незнакомые звонки.

Как защитить себя

Чтобы не стать жертвой мошенников, АВТОВАЗ рекомендует всем владельцам автомобилей марки Lada соблюдать меры информационной гигиены:

Не доверять сообщениям от незнакомых отправителей, даже если они используют логотипы и стилистику бренда.

Не переходить по ссылкам из писем и сообщений, якобы от имени компании.

Не сообщать персональные данные по телефону без подтверждения подлинности звонка.

Всегда проверять информацию на официальном сайте или через горячую линию: 8 (800) 700-5232 .

В случае сомнений — обращаться в официальный дилерский центр, адрес которого можно найти на сайте производителя.

Даже если ваш автомобиль не попал в упомянутую базу, такие утечки — веский повод пересмотреть своё отношение к защите личной информации.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

