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Honda возвращается в Россию: первые подробности о новых скутерах

2:48
Авто

Компания "Мотор-Плейс", официальный дистрибьютор Honda Motor в России, объявила о начале продаж двух новых моделей среднеразмерных скутеров. Уже в мае 2025 года новинки появятся в салонах, открывая российским покупателям доступ к современным и технологичным моделям от одного из мировых лидеров мотопрома.

Logo Honda Moto
Фото: commons.wikimedia.org by Pil56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Logo Honda Moto

Что за модели поступят в продажу

Пока подробности о названиях моделей держатся в секрете, но известно, что обе машины будут относиться к классу среднеразмерных скутеров. Это значит, что они подойдут как для городских поездок, так и для коротких загородных маршрутов. По предварительной информации, одна из моделей будет иметь более спортивный дизайн и ориентироваться на молодых водителей, а вторая — позиционироваться как более комфортный и утилитарный вариант для ежедневных поездок.

Почему это важная новость для рынка

Российский рынок скутеров за последние несколько лет переживал непростые времена. Уход ряда западных брендов, сложности с поставками запчастей и экономическая нестабильность привели к тому, что ассортимент заметно сократился. Появление новых моделей от Honda может оживить рынок и дать покупателям качественную альтернативу азиатским маркам, которые сейчас доминируют в этом сегменте.

Чем Honda привлекает внимание

Honda известна во всём мире надёжностью, качественной сборкой и технологическими инновациями. Компания делает ставку на экологичность (снижение выбросов), эргономику и безопасность. Ожидается, что новые скутеры будут оборудованы современными системами ABS, электронными дисплеями, системой "старт-стоп" и экономичными двигателями. Также вероятно появление гибридных или полностью электрических версий — хотя официального подтверждения этому пока нет.

Ожидания по цене и комплектациям

По предварительным данным, стоимость новых моделей будет находиться в среднем ценовом сегменте. Это значит, что они будут дороже китайских аналогов, но дешевле европейских и японских мотоциклов старшего класса. Ожидается, что покупателям будут предложены несколько комплектаций, включая варианты с расширенными опциями — например, дополнительными багажными отсеками или усовершенствованной подвеской.

Что это значит для российских автолюбителей

Возвращение Honda на рынок в активной роли может стать сигналом того, что мировой мотопром начинает восстанавливать свои позиции в России. Для покупателей это означает больше выбора, а для рынка — усиление конкуренции, что может положительно сказаться на ценах и уровне сервиса.

Уточнения

Моторо́ллер (от нем. motorroller), или ску́тер (от англ. to scoot — бежать стремглав; удирать, давать дёру) — разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счёт выемки с площадкой для ног, а также панель лобовой облицовки, защищающую седока и детали мотороллера от грязи.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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