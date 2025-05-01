Как Toyota умудряется зарабатывать миллионы в России, даже после ухода

Несмотря на то что Toyota прекратила продажи новых автомобилей в России ещё в 2022 году, японский автогигант сумел сохранить присутствие на рынке и, более того, увеличить свою прибыль в 2024 году. Это первый рост за последние два года — показатель, который вызвал удивление у многих аналитиков и автолюбителей. Как это возможно, если компания официально не ведёт бизнес в стране?
После начала событий 2022 года многие международные компании свернули свою деятельность в России — Toyota не стала исключением. Компания остановила поставки новых автомобилей и запчастей, а также приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге. Официальные дилеры компании начали работать с оставшимися запасами, а на вторичном рынке начался активный рост цен на автомобили Toyota.
Несмотря на уход, бизнес-цепочка компании в России не исчезла полностью. Одним из ключевых источников дохода остаются сервисные центры и запчасти. Хотя официальные поставки прекращены, на рынок продолжают поступать детали через параллельный импорт, а обслуживание автомобилей остаётся востребованным.
Кроме того, не стоит забывать про лицензированные программы послепродажного обслуживания. Многие владельцы Toyota продолжают платить за сервисные пакеты, гарантийное обслуживание (там, где оно ещё действует), а также за фирменные аксессуары. Всё это формирует поток средств, который косвенно возвращается в компанию.
Российский вторичный рынок автомобилей стал настоящим оазисом для бренда Toyota. Автомобили японского производителя по-прежнему остаются в числе самых востребованных на рынке б/у машин. Высокая ликвидность, надёжность, узнаваемость — всё это поддерживает спрос. Даже без поставок новых моделей репутация марки продолжает работать на её прибыль.
2024 год стал годом стабилизации на автомобильном рынке после двух лет неопределённости. Рынок отреагировал ростом цен, повышением активности на вторичном рынке и увеличением расходов на обслуживание старых автомобилей. Все эти факторы сыграли на руку брендам вроде Toyota, чья техника славится долговечностью и высоким спросом.
Также стоит отметить, что Toyota по-прежнему имеет долю в некоторых финансовых и лизинговых программах, которые продолжают работать через партнёров. Это приносит компании дополнительный доход.
Вопрос о возвращении Toyota на рынок России пока остаётся открытым. Хотя компания официально не заявляла о планах возобновления поставок, российские дилеры и автолюбители надеются на возвращение бренда. По крайней мере, до тех пор, пока репутация марки и спрос на неё остаются на высоком уровне, Toyota сможет зарабатывать, даже находясь вне активного рынка.
Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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