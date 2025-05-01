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Как Toyota умудряется зарабатывать миллионы в России, даже после ухода

3:20
Авто

Несмотря на то что Toyota прекратила продажи новых автомобилей в России ещё в 2022 году, японский автогигант сумел сохранить присутствие на рынке и, более того, увеличить свою прибыль в 2024 году. Это первый рост за последние два года — показатель, который вызвал удивление у многих аналитиков и автолюбителей. Как это возможно, если компания официально не ведёт бизнес в стране?

Президент Toyota Акио Тойода
Фото: www.flickr.com by Мотохайд Miwa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Президент Toyota Акио Тойода

Почему Toyota ушла с российского рынка

После начала событий 2022 года многие международные компании свернули свою деятельность в России — Toyota не стала исключением. Компания остановила поставки новых автомобилей и запчастей, а также приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге. Официальные дилеры компании начали работать с оставшимися запасами, а на вторичном рынке начался активный рост цен на автомобили Toyota.

Как Toyota продолжает получать прибыль

Несмотря на уход, бизнес-цепочка компании в России не исчезла полностью. Одним из ключевых источников дохода остаются сервисные центры и запчасти. Хотя официальные поставки прекращены, на рынок продолжают поступать детали через параллельный импорт, а обслуживание автомобилей остаётся востребованным.

Кроме того, не стоит забывать про лицензированные программы послепродажного обслуживания. Многие владельцы Toyota продолжают платить за сервисные пакеты, гарантийное обслуживание (там, где оно ещё действует), а также за фирменные аксессуары. Всё это формирует поток средств, который косвенно возвращается в компанию.

Вторичный рынок: золотая жила для бренда

Российский вторичный рынок автомобилей стал настоящим оазисом для бренда Toyota. Автомобили японского производителя по-прежнему остаются в числе самых востребованных на рынке б/у машин. Высокая ликвидность, надёжность, узнаваемость — всё это поддерживает спрос. Даже без поставок новых моделей репутация марки продолжает работать на её прибыль.

Почему прибыль выросла именно в 2024 году

2024 год стал годом стабилизации на автомобильном рынке после двух лет неопределённости. Рынок отреагировал ростом цен, повышением активности на вторичном рынке и увеличением расходов на обслуживание старых автомобилей. Все эти факторы сыграли на руку брендам вроде Toyota, чья техника славится долговечностью и высоким спросом.

Также стоит отметить, что Toyota по-прежнему имеет долю в некоторых финансовых и лизинговых программах, которые продолжают работать через партнёров. Это приносит компании дополнительный доход.

Что дальше: перспективы на российском рынке

Вопрос о возвращении Toyota на рынок России пока остаётся открытым. Хотя компания официально не заявляла о планах возобновления поставок, российские дилеры и автолюбители надеются на возвращение бренда. По крайней мере, до тех пор, пока репутация марки и спрос на неё остаются на высоком уровне, Toyota сможет зарабатывать, даже находясь вне активного рынка.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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