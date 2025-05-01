Переходим на российские электромобили: АТОМ может изменить мнение о российском автопроме

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Российский рынок электромобилей готовится к важной новинке — во второй половине 2025 года на дорогах страны появится компактный электрокар АТОМ, разработанный стартапом АО "Кама". Этот проект уже сейчас привлекает внимание экспертов и автолюбителей, так как обещает стать не просто очередным электромобилем, а символом новой волны отечественного автопрома.

Фото: commons.wikimedia.org by FireW0K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль Атом

Кто стоит за проектом

АО "Кама" — это российский стартап, который был создан с целью разработки современных транспортных решений для городов будущего. Компания делает ставку на экологичность, компактность и технологичность своих автомобилей, что особенно актуально на фоне глобального перехода к электротранспорту. Проектом руководят специалисты, ранее работавшие в крупных автомобильных концернах и инженерных центрах, а значит, в основе разработки лежат не просто амбиции, но и серьёзные профессиональные компетенции.

Основные характеристики АТОМ

Электромобиль АТОМ позиционируется как компактный городской хэтчбек, рассчитанный на передвижение в условиях мегаполиса. Одним из ключевых параметров станет запас хода — 500 километров на одном заряде. Это серьёзный показатель даже по меркам зарубежных конкурентов: многие популярные модели, включая Nissan Leaf или Renault Zoe, имеют меньший диапазон.

Помимо дальности пробега, разработчики обещают современный дизайн, высокое качество материалов отделки и широкие возможности персонализации. Ожидается, что электрокар будет оборудован продвинутой мультимедийной системой, системой автопилота начального уровня и функциями интеллектуальной помощи водителю.

Цена и доступность

На старте продаж электромобиль АТОМ будет предлагаться по цене от 2,9 до 4 миллионов рублей — в зависимости от комплектации. Это делает его более доступным по сравнению с рядом зарубежных моделей, которые на российском рынке могут стоить существенно дороже, особенно с учётом курса валют и таможенных пошлин.

АО "Кама" обещает, что несмотря на сравнительно демократичную цену, автомобиль не будет уступать по качеству и оснащению ведущим мировым аналогам. Производство будет локализовано в России, что позволит снизить издержки и поддерживать стабильные поставки.

Перспективы и ожидания

Выход АТОМа на рынок — важный шаг для российского автопрома. На фоне сложной ситуации с поставками зарубежных электромобилей российские компании получили шанс занять нишу, которая пока остаётся практически пустой. Если проект окажется успешным, это может не только повысить престиж бренда, но и послужить толчком для развития всей отрасли электротранспорта в стране.

Кроме того, АТОМ может стать интересным вариантом для городских автопарков, служб такси и каршеринга, где особенно востребованы компактные и экономичные машины с большим запасом хода.

Заключение

Электромобиль АТОМ от стартапа "Кама" — это не просто очередная новинка, а амбициозная попытка вывести российский рынок на новый уровень. Осталось дождаться начала продаж, чтобы оценить, оправдаются ли ожидания и сможет ли отечественный электрокар стать конкурентом мировым лидерам.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

