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На карте — зелёная зона, на деле — штраф: Делимобиль снова отличился

1:59
Авто

Житель Коммунарки, рядом с ТЦ "Глобус", уже давно следит за машинами каршеринга под окнами. Когда-то парковка у гипермаркета была бесплатной и считалась официальной зоной завершения аренды. Однако с открытием метро "Потапово" её статус изменился — место стало популярным у тех, кто пересаживается на метро, а администрация ТЦ быстро превратила участок в платную парковку. "Зелёная зона" в приложении исчезла.

Автомобиль каршерингового сервиса "Делимобиль"
Фото: Департамент транспорта Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Автомобиль каршерингового сервиса "Делимобиль"

Возвращение зоны — или ловушки

Спустя время мужчина замечает, что зелёная зона снова появилась в приложении. Казалось бы, аренду можно завершать — маркер это разрешает. Но есть нюанс: парковка осталась платной и обнесена шлагбаумом. А значит — это зона с ограниченным доступом.

В договоре с пользователем "Делимобиль" ясно указано: завершать аренду на таких участках строго запрещено. Даже если приложение утверждает обратное.

Поддержка всё подтвердила

Не желая рисковать, пользователь связался со службой поддержки. Ответ поразил:

"Да, зона в приложении есть. Но завершение аренды на платной парковке повлечёт штраф", — предупредили в "Делимобиле".

Таким образом, на карте отображается разрешённая зона, но фактически это — ловушка. Клиент, следуя визуальной подсказке, может попасть на деньги.

Машины уже стоят — водители в неведении

На момент подготовки статьи на той самой парковке находились три автомобиля "Делимобиля". Получили ли их водители штраф — неизвестно. Возможно, их ждёт неприятный сюрприз.

Редакция NewsInfo.Ru направила запрос в компанию, но ответа пока не получила. До его поступления пользователям стоит быть особенно внимательными: даже зелёный прямоугольник на карте может обернуться минным полем.

Уточнения

Делимоби́ль (dʲɪˈlʲimɐˈbʲilʲ) — крупнейший в мире российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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