Японцы уже не делают вещи: 5 проблем подержанного Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX — популярный городской кроссовер, который заслужил репутацию надёжного и недорогого в обслуживании автомобиля. Однако даже проверенные временем модели не лишены "возрастных" болячек. Если вы рассматриваете ASX на вторичном рынке, обязательно обратите внимание на следующие пять уязвимых мест.
Одна из самых распространённых жалоб от владельцев — быстрое изнашивание амортизаторов и стоек стабилизаторов. Особенно это актуально для моделей с пробегом свыше 100 000 км. Неравномерный износ шин, стуки при проезде неровностей и ухудшение управляемости — верные признаки проблем с подвеской.
"Даже на ухоженном экземпляре к 120 000 км вы, скорее всего, уже второй раз меняете амортизаторы", — делится опытный владелец на форуме Mitsubishi.
На ASX часто устанавливался вариатор (CVT), который требует аккуратного обращения и своевременного обслуживания. Масло в трансмиссии следует менять каждые 60 000 км, хотя официально производитель нередко заявлял о "несменяемой" жидкости.
Пропуски в обслуживании могут привести к рывкам, пробуксовкам и дорогостоящему ремонту.
Интерьер ASX, особенно у первых поколений, не радует высоким качеством отделки. С возрастом пластик начинает поскрипывать, особенно зимой. Обивка сидений затирается, а панели могут расшататься.
Проблема больше эстетическая, но для взыскательных водителей — повод задуматься.
ASX, как и многие японские автомобили, редко страдает от серьёзных электронных сбоев. Но возраст делает своё: датчики ABS, подушки безопасности, лампы стоп-сигналов и элементы климат-контроля нередко требуют замены. Некоторые владельцы жалуются на ложные ошибки по ЭБУ и подушки, особенно зимой.
Кузов ASX хорошо защищён, но у машин старше 8 лет может появиться ржавчина на кромках дверей, арках и особенно на днище. Проблема чаще затрагивает автомобили, эксплуатируемые в регионах с агрессивной противогололёдной обработкой дорог.
Проверка на подъемнике — обязательный шаг перед покупкой.
Определённо — да, если вы ищете надёжный, неприхотливый кроссовер с понятным обслуживанием. Главное — тщательно проверить историю, подвеску и вариатор, а также не игнорировать мелочи вроде салонного скрипа. Многие экземпляры с пробегом 150-200 тыс. км продолжают ездить без серьёзных вложений.
Mitsubishi ASX (Active Sports Crossover) — компактный кроссовер японской компании Mitsubishi Motors.
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