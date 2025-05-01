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Японцы уже не делают вещи: 5 проблем подержанного Mitsubishi ASX

3:04
Авто

Mitsubishi ASX — популярный городской кроссовер, который заслужил репутацию надёжного и недорогого в обслуживании автомобиля. Однако даже проверенные временем модели не лишены "возрастных" болячек. Если вы рассматриваете ASX на вторичном рынке, обязательно обратите внимание на следующие пять уязвимых мест.

Mitsubishi ASX
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mitsubishi ASX

1. Подвеска: стойкость — не вечная

Одна из самых распространённых жалоб от владельцев — быстрое изнашивание амортизаторов и стоек стабилизаторов. Особенно это актуально для моделей с пробегом свыше 100 000 км. Неравномерный износ шин, стуки при проезде неровностей и ухудшение управляемости — верные признаки проблем с подвеской.

"Даже на ухоженном экземпляре к 120 000 км вы, скорее всего, уже второй раз меняете амортизаторы", — делится опытный владелец на форуме Mitsubishi.

2. Коробка передач: вариатор под наблюдением

На ASX часто устанавливался вариатор (CVT), который требует аккуратного обращения и своевременного обслуживания. Масло в трансмиссии следует менять каждые 60 000 км, хотя официально производитель нередко заявлял о "несменяемой" жидкости.

Пропуски в обслуживании могут привести к рывкам, пробуксовкам и дорогостоящему ремонту.

3. Салон: скрипы и материалы

Интерьер ASX, особенно у первых поколений, не радует высоким качеством отделки. С возрастом пластик начинает поскрипывать, особенно зимой. Обивка сидений затирается, а панели могут расшататься.

Проблема больше эстетическая, но для взыскательных водителей — повод задуматься.

4. Электроника: датчики и лампочки

ASX, как и многие японские автомобили, редко страдает от серьёзных электронных сбоев. Но возраст делает своё: датчики ABS, подушки безопасности, лампы стоп-сигналов и элементы климат-контроля нередко требуют замены. Некоторые владельцы жалуются на ложные ошибки по ЭБУ и подушки, особенно зимой.

5. Коррозия: не враг, но и не забыта

Кузов ASX хорошо защищён, но у машин старше 8 лет может появиться ржавчина на кромках дверей, арках и особенно на днище. Проблема чаще затрагивает автомобили, эксплуатируемые в регионах с агрессивной противогололёдной обработкой дорог.

Проверка на подъемнике — обязательный шаг перед покупкой.

Стоит ли брать Mitsubishi ASX на вторичке

Определённо — да, если вы ищете надёжный, неприхотливый кроссовер с понятным обслуживанием. Главное — тщательно проверить историю, подвеску и вариатор, а также не игнорировать мелочи вроде салонного скрипа. Многие экземпляры с пробегом 150-200 тыс. км продолжают ездить без серьёзных вложений.

Уточнения

Mitsubishi ASX (Active Sports Crossover) — компактный кроссовер японской компании Mitsubishi Motors.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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