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Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае

2:38
Авто

На фоне глобальных перестроек в автомобильной индустрии китайский автопроизводитель Chery сделал громкий шаг: компания выкупает два завода, ранее принадлежавших немецкому концерну Volkswagen. Эта сделка может стать важной вехой в экспансии китайского автопрома на международные рынки и одновременно сигнализирует о стратегических изменениях внутри самого Volkswagen.

Chery Exeed TX
Фото: commons.wikimedia.org by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Chery Exeed TX

Что известно о сделке

По предварительной информации, Chery приобретает два производственных предприятия, расположенных в Китае, где ранее Volkswagen собирал модели для местного рынка. Подробности соглашения пока держатся в секрете, однако уже известно, что на заводах будет развернуто производство автомобилей под брендом Chery и, возможно, её суббренда Exeed.

"Это часть нашего плана по укреплению позиций на китайском рынке и расширению производственных мощностей", — заявил представитель Chery в комментарии китайским СМИ.

Почему Volkswagen продаёт заводы

Продажа заводов может быть связана с масштабной реструктуризацией внутри VW Group, которая стремится оптимизировать свои активы в Китае. В условиях падения продаж и роста конкуренции со стороны местных брендов немецкий концерн ищет новые пути повышения эффективности.

Кроме того, в Китае наблюдается серьёзный сдвиг в сторону электромобилей, и местные игроки, такие как BYD и Chery, демонстрируют лучшую адаптацию к этим изменениям. Возможно, VW освобождает площадки для будущих партнёрств или перехода на новую платформу.

Какова стратегическая цель Chery

Для Chery это не просто приобретение мощностей, а стратегический шаг по усилению своей производственной базы. Компания уже активно продвигает премиальные и экспортные линейки, включая бренд Exeed и Omoda. Собственные заводы от Volkswagen обеспечат более высокие стандарты качества и логистическую гибкость.

Что это значит для глобального рынка

Эта сделка может оказать влияние не только на китайский, но и на международный рынок. Chery всё активнее выходит в Европу, Южную Америку и Ближний Восток, и укрепление промышленной базы позволит компании масштабировать экспорт.

Если раньше китайские марки ассоциировались с бюджетным сегментом, сегодня они стремятся конкурировать на равных с мировыми лидерами — и такие сделки, как покупка активов Volkswagen, только подтверждают этот курс.

Уточнения

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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