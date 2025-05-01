Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае

На фоне глобальных перестроек в автомобильной индустрии китайский автопроизводитель Chery сделал громкий шаг: компания выкупает два завода, ранее принадлежавших немецкому концерну Volkswagen. Эта сделка может стать важной вехой в экспансии китайского автопрома на международные рынки и одновременно сигнализирует о стратегических изменениях внутри самого Volkswagen.
По предварительной информации, Chery приобретает два производственных предприятия, расположенных в Китае, где ранее Volkswagen собирал модели для местного рынка. Подробности соглашения пока держатся в секрете, однако уже известно, что на заводах будет развернуто производство автомобилей под брендом Chery и, возможно, её суббренда Exeed.
"Это часть нашего плана по укреплению позиций на китайском рынке и расширению производственных мощностей", — заявил представитель Chery в комментарии китайским СМИ.
Продажа заводов может быть связана с масштабной реструктуризацией внутри VW Group, которая стремится оптимизировать свои активы в Китае. В условиях падения продаж и роста конкуренции со стороны местных брендов немецкий концерн ищет новые пути повышения эффективности.
Кроме того, в Китае наблюдается серьёзный сдвиг в сторону электромобилей, и местные игроки, такие как BYD и Chery, демонстрируют лучшую адаптацию к этим изменениям. Возможно, VW освобождает площадки для будущих партнёрств или перехода на новую платформу.
Для Chery это не просто приобретение мощностей, а стратегический шаг по усилению своей производственной базы. Компания уже активно продвигает премиальные и экспортные линейки, включая бренд Exeed и Omoda. Собственные заводы от Volkswagen обеспечат более высокие стандарты качества и логистическую гибкость.
Эта сделка может оказать влияние не только на китайский, но и на международный рынок. Chery всё активнее выходит в Европу, Южную Америку и Ближний Восток, и укрепление промышленной базы позволит компании масштабировать экспорт.
Если раньше китайские марки ассоциировались с бюджетным сегментом, сегодня они стремятся конкурировать на равных с мировыми лидерами — и такие сделки, как покупка активов Volkswagen, только подтверждают этот курс.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.
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